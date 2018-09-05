Rapunzel sendromu (Trikofaji) nedir? (Hadi ipucu 5 Eylül 20.30)

Rapunzel sendromu nedir sorusu, bu akşam 20.30'da yapılacak ödüllü Hadi yarışması için ipucu olarak verildi. 5 Eylül 20.30'da yapılacak yarışması için Hadi ipucu şu şekilde paylaşıldı: "Grimm Kardeşlerin yazdığı masalı hepimiz biliriz. Rapunzel uzun saçlarını kuleden sarkıtır ve prens onu kurtarır???????? Rapunzel’in aynı zamanda tıpta bir sendroma da adını verdiğini biliyor muydunuz? ???? Rapunzel sendromuna bir göz atmaya ne dersiniz? ????... İşte Hadi ipucu cevabı

RAPUNZEL SENDROMU (TRİKOFAJİ) NEDİR?

Rapunzel sendromu insanlarda saç yeme hastalığı (trikofaji) nedeniyle görülen bir tür bağırsak rahatsızlığıdır. Hastalık, Grimm Kardeşlerin masalındaki uzun saçlı karakter Rapunzel'den esinlenerek adlandırılmıştır. Trikofaji, bazı durumlarda, tekrarlı saç yolma davranışıyla kendini gösteren trikotilomani ile ilişkilendirilir.

Rapunzel Sendromu belirtileri

Midede birikmiş, bağırsağa veya kolona sarkmış saç yığını.

Bağırsaklarda büyük ya da küçük çapta tıkanmalar.

Trikotilomani

Genelde psikiyatrik bozukluklar görülen hastalarda ortaya çıkar.

Rapunzel Sendorumu Tedavisi

İnsanın sindirim sistemi, saç kıllarını sindiremediği için söz konusu trikobezoar (saç yumağı) cerrahî yollarla alınmalıdır.

TRİKOFAJİ NEDİR?

Trikofaji kişilerde saçları yolma saplantısı (Trikotillomani) ile birlikte gözlemlenebilen, saç ve kıl yemeye bağlı görülen rahatsızlıktır. Bu rahatsızlığa sahip bireylerin sindirim kanallarında kıl yumağına rastlanır (Trikobezoar). Buna bağlı olarak Rapunzel sendromu olarak bilinen bağırsak rahatsızlığına, ur oluşumuna ve çeşitli sindirim rahatsızlıklarıyla birlikte ağrılara neden olabilir.

YARIŞMADA PARA ÖDÜLÜ NE KADAR?

Bu öğlen 12.30’da yapılacak Hadi yarışmasında para ödülü 10 bin TL olarak açıklandı.

