Rapunzel sendromu (Trikofaji) nedir? (Hadi ipucu 5 Eylül 20.30)

Rapunzel sendromu nedir sorusu, bu akşam 20.30'da yapılacak ödüllü Hadi yarışması için ipucu olarak verildi. 5 Eylül 20.30'da yapılacak yarışması için Hadi ipucu şu şekilde paylaşıldı: "Grimm Kardeşlerin yazdığı masalı hepimiz biliriz. Rapunzel uzun saçlarını kuleden sarkıtır ve prens onu kurtarır???????? Rapunzel’in aynı zamanda tıpta bir sendroma da adını verdiğini biliyor muydunuz? ???? Rapunzel sendromuna bir göz atmaya ne dersiniz? ????... İşte Hadi ipucu cevabı
Rapunzel sendromu insanlarda saç yeme hastalığı (trikofaji) nedeniyle görülen bir tür bağırsak rahatsızlığıdır. Hastalık, Grimm Kardeşlerin masalındaki uzun saçlı karakter Rapunzel'den esinlenerek adlandırılmıştır. Trikofaji, bazı durumlarda, tekrarlı saç yolma davranışıyla kendini gösteren trikotilomani ile ilişkilendirilir.
Rapunzel Sendromu belirtileri
Rapunzel Sendorumu Tedavisi
İnsanın sindirim sistemi, saç kıllarını sindiremediği için söz konusu trikobezoar (saç yumağı) cerrahî yollarla alınmalıdır.
Trikofaji kişilerde saçları yolma saplantısı (Trikotillomani) ile birlikte gözlemlenebilen, saç ve kıl yemeye bağlı görülen rahatsızlıktır. Bu rahatsızlığa sahip bireylerin sindirim kanallarında kıl yumağına rastlanır (Trikobezoar). Buna bağlı olarak Rapunzel sendromu olarak bilinen bağırsak rahatsızlığına, ur oluşumuna ve çeşitli sindirim rahatsızlıklarıyla birlikte ağrılara neden olabilir.
YARIŞMADA PARA ÖDÜLÜ NE KADAR?
Bu öğlen 12.30’da yapılacak Hadi yarışmasında para ödülü 10 bin TL olarak açıklandı.
Kim bu John? Savcılık, Türkiye'de bulunan tüm John'ların peşine düştü
Arabada sevişen rahipler gözaltına alındı
Parkta ilişkiye girdiler!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 81 ilden 'en başarılı' müdürlerle bir araya geldi
24 Haziran seçimleri sonrası son anket! Metropoll yayınladı: Erdoğan'a görev onayı yüzde 44'e düştü
Devlet Bahçeli'den yerel seçim uyarısı: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tartışmaya açabilir
Profesörün eş isyanı: Geri verin
Android kullananlar dikkat! Gizlice telefon görüşmelerini kaydeden casus yazılım bulundu
Tehditlerden korkup Loris Karius'u terk etmişti, şimdi o futbolcuyla birlikte
Çiftlik bekçisi sulama havuzunda ölü bulundu
Okuyucu Yorumları 0 yorum