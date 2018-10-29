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'Rapunzel Sendromu'na yakalanan hastanın midesinden kıl yumağı çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 18:40 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de şiddetli mide ağrısı ve kilo kaybı nedeniyle özel bir hastaneye başvuran ve yapılan kontrolde 'Rapunzel Sendromu'na yakalandığı belirlenen 20 yaşındaki kadın hastanın midesinden, 600 gram ağırlığında kıl yumağı çıkarıldı.

'Rapunzel Sendromu'na yakalanan hastanın midesinden kıl yumağı çıktı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de şiddetli mide ağrısı ve kilo kaybı nedeniyle özel bir hastaneye başvuran ve yapılan kontrolde 'Rapunzel Sendromu'na yakalandığı belirlenen 20 yaşındaki kadın hastanın midesinden, 600 gram ağırlığında kıl yumağı çıkarıldı.
Denizli'de ismi açıklanmayan bir kadın, şiddetli mide ağrısı ve kilo kaybı nedeniyle özel hastaneye başvurdu. Dahiliye Uzmanı Dr. Dündar Güngör tarafından yapılan muayenede, hastanın midesinde kitle tespit edildi. Hastanın, saç yeme sonucu ortaya çıkan bağırsak hastalığı 'Rapunzel Sendromu'na yakalandığı belirlendi. Ameliyata alınan kadının midesinden 20 santimetre uzunluğunda ve 13 santimetre genişliğinde, yaklaşık 600 gram ağırlığında kıl yumağı çıkarıldı. Ameliyatın ardından sağlığına kavuşan kadın hasta taburcu edildi.

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