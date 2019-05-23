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Raşel Kazes 69 yıl sonra yeniden Türkiye’de

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 23:13 | Son Güncelleme

1950 yılında henüz 16 yaşındayken Türkiye’den Arjantin’e göç eden Raşel Kazes, 69 yıl aradan sonra hayali olarak adlandırdığı doğduğu topraklarda hasret gidermek için yeniden Türkiye’ye geldi.1934 yılında İzmir Bergama’da doğan ve henüz 16 yaşındayken 1950 yılında Arjantin’e giden Raşel Kazes, aradan geçen 69 yılın ardından vatan hasretini gidermek için Türkiye’ye geldi.

1950 yılında henüz 16 yaşındayken Türkiye’den Arjantin’e göç eden Raşel Kazes, 69 yıl aradan sonra hayali olarak adlandırdığı doğduğu topraklarda hasret gidermek için yeniden Türkiye’ye geldi.
1934 yılında İzmir Bergama’da doğan ve henüz 16 yaşındayken 1950 yılında Arjantin’e giden Raşel Kazes, aradan geçen 69 yılın ardından vatan hasretini gidermek için Türkiye’ye geldi. Onlarca yıl geçmesine karşın Türk vatandaşlığından çıkmayan Kazes, geçtiğimiz günlerde Buenos Aires Büyükelçiliği’nden aldığı Türk pasaportuyla bu akşam saatlerinde İstanbul’a geldi. Türk Hava Yolları ve Buenos Aires Büyükelçiliği’nin işbirliğiyle Raşel Kazes, TK16 sefer sayılı tarifeli uçakla saat 22.00’de İstanbul Havalimanı’na inerek 69 yılın ardından yeniden Türk toprağına ayak basmış oldu.

“Kocam da gelmek istiyordu ama olmadı”
Soyu Osmanlı döneminde İspanya’dan Osmanlı topraklarına göç eden Sefarad Yahudilerine dayanan İzmir Bergama doğumlu 85 yaşındaki Raşel Kazes, kızı Silvia ile geldiği İstanbul Havalimanı’nda kendisini görüntüleyen basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “16 yaşında evlendim ve kocamla Amerika’ya gittik. Bir daha gelemedim. İlk önce para yoktu, sonra çocuklar küçüktü. Daha sonra kocam hastalandı Alzheimer oldu 10 sene. Şimdi oğullarım ve kızım beni gönderdi. İstanbul’da 5-6 gün kalacağım. Sonra okuduğum, evlendiğim Gelibolu’ya gideceğim. Kocamla 65 sene evli kaldık, 4 sene önce öldü. O da buraya gelmek istiyordu. Burada Balıkesir’de 3 sene askerlik yaptı. Gelebilirdi ama olmadı. Gelibolu’dan sonra İzmir’e gideceğim. Bergama’da doğdum orayı görmek istiyorum. Daha sonra da Buenos Aires’e geri gideceğim” dedi.

“Gelibolu’yu çok özledim”
Türkiye’yi çok özlediğini ifade eden Raşel Sazes bir gazetecinin ’Türkiye’de en çok neyi özlediniz’ sorusu üzerine ise, “Gelibolu’yu çok özledim. Orada okudum. Benim orada arkadaşlarım vardı. Türk yemeklerini ben yapıyorum. Torunlarım çok sever Türk yemeklerini. Mutluluktan uçuyorum. Çok sevinçliyim. Ben sanki rüya görüyorum” ifadelerini kullandı.
25 gün boyunca kızı Silvia ile birlikte Türkiye’de kalacak Raşel Kazes, İstanbul, İzmir ve Çanakkale’de ziyaretlerde bulunacak.

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