RASİM OZAN KÜTAHYALI HAKKINDA YAKALAMA KARARI (Geniş haber)

Haber: Özden ATİK/İSTANBUL,(DHA)

Bir televizyon kanalındaki spor programında sarf ettiği sözlerle Boşnaklara hakaret ettiği iddiasıyla "Halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan yargılanan ve zorla getirme kararına rağmen duruşmalara katılmayan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verildi.

İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Rasim Ozan Kütahyalı katılmadı. Duruşmaya şikayetçi Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı, Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği avukatları ile çok sayıda müşteki katıldı. Hakim Dursun Ali Gümüş, bir önceki celse sanık Kütahyalı'nin reddi hakim talebinin üst mahkemece değerlendirildiğini ve İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nce talebin reddine karar verildiğini belirtti.

AVUKATI ZATÜRRE OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Bunun üzerine söz alan Rasim Ozan Kütahyalı'nin avukatı Esennur Ezgi, ret kararında müvekkilinin değil de, kendisinin ret talebinde bulunmuş gibi değerlendirme yapıldığını öne sürerek dosyanın yeniden 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini talep etti. Müvekkillinin kastı olmadığını ve tanık dinletmek istediklerini söyleyen avukat Ezgi, müvekkillinin zatürre hastalığına yakalandığını belirterek 9 günlük hastane raporunu da mahkemeye sundu.