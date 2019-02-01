HABER

Rasim Ozan Kütahyalı hakkında "zorla getirme" kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.02.2019 12:34 | Son Güncelleme

Bir televizyon programında Boşnak vatandaşlara karşı aşağılayıcı sözler söylediği gerekçesiyle yargılanan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında ilk duruşmaya katılmaması gerekçesiyle zorla getirme kararı verildi.Bir televizyon kanalında yayınlanan futbol programında Boşnak vatandaşlara yönelik aşağılayıcı sözler söylediği gerekçesiyle televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı hakkında ‘halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama’ suçlamasıyla dava açılmıştı.

Rasim Ozan Kütahyalı hakkında "zorla getirme" kararı

Bir televizyon programında Boşnak vatandaşlara karşı aşağılayıcı sözler söylediği gerekçesiyle yargılanan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında ilk duruşmaya katılmaması gerekçesiyle zorla getirme kararı verildi.
Bir televizyon kanalında yayınlanan futbol programında Boşnak vatandaşlara yönelik aşağılayıcı sözler söylediği gerekçesiyle televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı hakkında ‘halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama’ suçlamasıyla dava açılmıştı. İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya sanık Rasim Ozan Kütahyalı katılmazken, şikayetçi Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı, Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği avukatları ve çok sayıda şikayetçi katıldı.
Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfının avukatı Rıfat Karadağ, sanığın yargılamayı uzatmak için duruşmaya katılmadığını belirterek, zorla getirilmesini talep etti. Sanık avukatı Esennur Ezgi ise müvekkili Rasim Ozan Kütahyalı’nın gurbetçilerin çağrısı üzerine Almanya’ya gittiğini ve davayı uzatma gibi bir gayelerinin olmadığını söyledi.
Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın avukatı tarafından her ne kadar sanığın çağrı üzerine Almanya’ya gittiği söylense de duruşma gününün sanığa 3 ay önceden bildirilmiş olması nedeniyle bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.
Duruşmanın ardından mahkeme salonunun önünde açıklama yapan Bosna Hersek Federasyonu avukatı Serap Göksu, bütün Boşnaklar adına bu davanın takipçisi olacaklarını söyledi.
İddianamede, sanık Rasim Ozan Kütahyalı’nın 19 Kasım 2017’de Beyaz TV’de yayınlanan "Beyaz Futbol" programında yorumcu olarak bulunurken kendisine yapılan bir şakaya karşı cevaben canlı yayında sarfettiği bir sözün Boşnak kökenli vatandaşları aşağılama niteliğinde olduğu, Boşnak/Balkan dernek ve vakıflarının şikayette bulunduğu ve sanık Kütahyalı’nın suçlamayı kabul etmediği belirtiliyor. Tüm delillere göre üzerine atılı suçu işlediği belirtilen Kütahyalı’nın "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapsi isteniyor.

PARTNER Kokusundan yanında durulmuyor! Fiyatını duyan şaşıp kalıyor Kokusundan yanında durulmuyor! Fiyatını duyan şaşıp kalıyor
Sandıklı’daki zincirleme trafik kazası maddi hasarla atlatıldıSandıklı’daki zincirleme trafik kazası maddi hasarla atlatıldı
Konya’da evde çıkan yangında mushaf yanmadıKonya’da evde çıkan yangında mushaf yanmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin nüfusu açıklandı!

Türkiye'nin nüfusu açıklandı!

Beşiktaş transfer bombasını patlattı!

Beşiktaş transfer bombasını patlattı!

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

Bel ağrısına çözümü böyle buldu

Bel ağrısına çözümü böyle buldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşte yeni başdanışman

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşte yeni başdanışman

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.