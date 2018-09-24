Rasim Ozan Kütahyalı'nın mesajı Boşnakları yine çok kızdırdı: Bu şahsiyeti ekranlarda görmek istemiyoruz

Rasim Ozan Kütahyalı, geçtiğimiz yıl Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında kendisine yapılan şakayı "kusturmalı Boşnak saksosu" olarak nitelendirerek bir skandala imza atmıştı.

Kütahyalı'nın ırkçı ve belden aşağı bu ifadesi, başta Boşnaklar olmak üzere toplumun büyük tepkisine neden oldu. Kütahyalı, sarf ettiği skandal sözler sonrası yorumculuk yaptığı Beyaz TV'den ve köşe yazarlığı yaptığı Sabah gazetesinden de kovulmuştu.

Kütahyalı, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yayınladığı videoda tekrar ekranlara dönebileceğinin sinyalini verdi. Kütahyalı'nın bu sözlerine Boşnaklar tepki gösterdi. Boşnaklardan yapılan açıklamada, "Boşnaklara hakaret eden Rasim Ozan Kütahyalı, sevenlerine video yapmış. Ekranlara dönebileceğini söylemiş. Boşnak camiası olarak bu şahsiyeti ekranlarda görmek istemiyoruz" denildi.



