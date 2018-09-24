HABER

Rasim Ozan Kütahyalı'nın mesajı Boşnakları yine çok kızdırdı: Bu şahsiyeti ekranlarda görmek istemiyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 14:29 | Son Güncelleme

Canlı yayındaki skandal ifadeleri sonrasında Beyaz TV ve Sabah Gazetesi'nden kovulan Rasim Ozan Kütahyalı'nın yeniden ekranlara dönebileceğinin sinyalini verdiği öne sürülen paylaşımına Boşnaklardan sert tepki geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulunan Boşnaklar, 'Bu şahsiyeti ekranlarda görmek istemiyoruz' dedi.

Rasim Ozan Kütahyalı, geçtiğimiz yıl Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında kendisine yapılan şakayı "kusturmalı Boşnak saksosu" olarak nitelendirerek bir skandala imza atmıştı.

Kütahyalı'nın ırkçı ve belden aşağı bu ifadesi, başta Boşnaklar olmak üzere toplumun büyük tepkisine neden oldu. Kütahyalı, sarf ettiği skandal sözler sonrası yorumculuk yaptığı Beyaz TV'den ve köşe yazarlığı yaptığı Sabah gazetesinden de kovulmuştu.

Kütahyalı, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yayınladığı videoda tekrar ekranlara dönebileceğinin sinyalini verdi. Kütahyalı'nın bu sözlerine Boşnaklar tepki gösterdi. Boşnaklardan yapılan açıklamada, "Boşnaklara hakaret eden Rasim Ozan Kütahyalı, sevenlerine video yapmış. Ekranlara dönebileceğini söylemiş. Boşnak camiası olarak bu şahsiyeti ekranlarda görmek istemiyoruz" denildi.

bosnaklar


PARTNERMeşhur tatlıyı yiyen 30 kişi hayatını kaybettiMeşhur tatlıyı yiyen 30 kişi hayatını kaybetti
Boydak Holding’de yönetim kurulu üye sayısı 4’e çıktıBoydak Holding’de yönetim kurulu üye sayısı 4’e çıktı
Ayhan Sicimoğlu televizyonda hangi tür programlar yapıyor? (Hadi İpucu 24 Eylül 20.30) Ayhan Sicimoğlu televizyonda hangi tür programlar yapıyor? (Hadi İpucu 24 Eylül 20.30)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rasim Ozan Kütahyalı boşnaklar paylaşım sosyal medya Beyaz TV

En Çok Okunan Haberler

Kadın 'kocam evde yok gel' diye mesaj attı, oğlu öldürdü

Kadın 'kocam evde yok gel' diye mesaj attı, oğlu öldürdü

Otomotiv sektörüne ÖTV düzenlemesi

Otomotiv sektörüne ÖTV düzenlemesi

Gerilim yükseldi! Savaş gemileri yolda

Gerilim yükseldi! Savaş gemileri yolda

'En Büyük Savaş' : Bugüne kadar alınan en sert karar

'En Büyük Savaş' : Bugüne kadar alınan en sert karar

Yeliz Yeşilmen: Ben de yapacaktım, eşim 'Gebertirim seni' dedi!

Yeliz Yeşilmen: Ben de yapacaktım, eşim 'Gebertirim seni' dedi!

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Okuyucu Yorumları 3 yorum
bir ateist olarak ömrüm boyunca duymadığım bir fantaziyi bir müslümanın bilmesi çok ilginç.
Terbiyeden ve Ahlaktan yoksun olan bu tipleri kesinlikle görmek istemiyoruz..
Ülkemiz son zamanlarda artık bu tür "şahsiyetler"(!) yetiştirir oldu, TV ler de ceplerine para koyup konuşturuyor, ne ilginç ki, ahlak üzerine de ahkam kesebiliyor bu lüzumsuz yaratıklar. Mailecek yararsız tipler..Ekrana çıkınca hala izleyen olursa şaşarım ülkem insanına..
Diğer Haberler
İsmail Devrim'in haberini yapan gazeteci gözaltına alındı

İsmail Devrim'in haberini yapan gazeteci gözaltına alındı

Reyhanlı bombacısı Yusuf Nazik 24 kişinin ismini verdi

Reyhanlı bombacısı Yusuf Nazik 24 kişinin ismini verdi

Son dakika! Emekli Büyükelçi Kaya Toperi hayatını kaybetti

Son dakika! Emekli Büyükelçi Kaya Toperi hayatını kaybetti

Havadan görüntülenen düğün görenleri şaşırttı

Havadan görüntülenen düğün görenleri şaşırttı

'Eşim ve Kayınvalidem' optik illüzyonunun sırrı çözüldü!

'Eşim ve Kayınvalidem' optik illüzyonunun sırrı çözüldü!

Kırıkkale'de rehine krizi!

Kırıkkale'de rehine krizi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.