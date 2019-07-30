Rasim Ozan Kütahyalı polis eşliğinde mahkemeye getirildi

Bir televizyon kanalında Boşnaklara hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında açılan davanın duruşmalarına katılmayan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Rasim Ozan Kütahyalı, polis eşliğinde mahkemeye getirilerek, ifadesi alındı.

Adliye polis eşliğinde geldi

Bir televizyon kanalında sunduğu programda Boşnaklara hareket ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan ve duruşmalara katılmayan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından bir önceki duruşmada yakalama kararı çıkarılmıştı. Sanık Kütahyalı, hakkında çıkarılan yakalama kararı doğrultusunda yakalanarak gözaltına alındı ve polisler tarafından İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi.

"Tüm gelirimi kaybettim"

İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ifade veren sanık Kütahyalı, “Programda bana bir şaka yapılmıştı. Hiçbir kastım yoktu. Ondan sonra da özür diledim. Kamuoyuna çok detaylı bir özür açıklaması yaptım. Bu sebeple 20 aydır ekranlardan uzağım. Çok ciddi bir sosyal ceza yaptırımı çekmiş durumdayım. Tüm gelirimi kaybettim. Aile durumum zora düştü. Çok üzüldüm” dedi.

"Cinayetle suçlansaydım daha az üzülürdüm"

İfadesini sürdüren sanık Kütahyalı, “Benim özellikle Bosna’ya ve Boşnaklara karşı özel bir sempatim var. Bu olaydan sonra özellikle kendime çok kızdığım için Boşnak vatandaşlarımızın yaşadığı Bayramyeri Mahallesi’ne gittim. Orada bana hiçbir tepki olmadığını gördüm, bilakis sevgisiyle karşılaştım. Eğer beni savcılık cinayetle suçlasaydı, daha az üzülürdüm. Benim için Bosna halkı çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

"Siyasi düşmanlığa Boşnakları karıştırmasınlar"

Mahkemede, Sinan Engin’in tanık olarak dinlenmesini istediğini belirten sanık Kütahyalı, “Sayın mahkeme hakimi ısrarla dinlemek istemiyor. Hakim bey avukatıma, benim Rasim’e kafamda vereceğim ceza bellidir demiş. Bu durumun adaletsizliğini ifade etmek istiyorum. Siyasi sebeplerle bana düşmanlığı anladım ama lütfen bu işe Boşnak halkını karıştırmasınlar. Benim kötü niyetim olmadığını Boşnak kardeşlerim biliyorlar” şeklinde konuştu.