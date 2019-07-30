Rasim Ozan Kütahyalı: Suçlamayı asla kabul etmiyorum

Serpil KIRKESER - Ruken KADIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)-BİR televizyon kanalındaki spor programında sarf ettiği sözlerle Boşnaklara hakaret ettiği iddiasıyla "Halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan hakkında dava açılan Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı. Kütahyalı, "Eğer beni savcılık cinayet ile suçlasaydı, bu suçlamadan daha az üzülürdüm. Benim için Bosna halkı çok önemlidir. Benim hassas olduğum bir konudur. Çok adaletsiz bir suçlamadır, ona öfkeliyim. Yüce yargımızdan adalet talep ediyorum. Suçlamayı asla kabul etmiyorum" dedi.

"ÇOK ADALETSİZ BİR SUÇLAMADIR, ONA ÖFKELİYİM"

Rasim Ozan Kütahyalı avukatı Esennur Ezgi ile 19 Temmuz'da İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde giderek ifade verdi. Kütahyalı ifadesinde, "Programda bana bir şaka yapılmıştı. Ahmet Çakar 'ben bir çıkayım Rasim'i kusturayım' dedi. Ben de o sırada dışarıdaydım. Etrafıma bir sürü arkadaşım toplandı. O sırada Ekşi Sözlük'te böyle bir şey duymuşlar. Onu bana söylediler. Sonradan ekranda bunu söyledim. Hiç bir kastım yoktu. Ondan sonra da özür diledim, kamuoyuna çok detaylı bir özür açıklaması yaptım. Bu sebeple 20 aydır ekrandan uzağım, dolayısıyla çok ciddi bir sosyal ceza yaptırımı çekmiş durumdayım. Tüm gelirimi kaybettim, aile durumum zora düştü, çok üzüldüm. Benim özellikle Bosna'ya ve Boşnaklara karşı özel sempatim vardır. Hayatımda en çok gittiğim şehir Saraybosna'dır, Bosna tarihini ve Aliya İzzetbegoviç'in hayatını gün gün bilen bir insanım. Bu olaydan sonra kendime çok kızdığım için özellikle Boşnak vatandaşlarımızın yaşadığı Bayramyeri Mahallesi'ne gittim. Orada bana hiçbir tepki olmadığını gördüm. Bilakis Boşnak kardeşlerimizin sevgisi ile karşılaştım. Eğer beni savcılık cinayet ile suçlasaydı, bu suçlamadan daha az üzülürdüm. Benim için Bosna halkı çok önemlidir. Benim hassas olduğum bir konudur. Çok adaletsiz bir suçlamadır, ona öfkeliyim" dedi.