Rasim Ozan Kütahyalı ve Nagihan Alçı arasında şaşırtıcı tartışma... 'Telefonumu çaldı'

Rasim Ozan Kütahyalı'dan eski eşi Nagehan Alçı'ya şok edici iddia! Geçtiğimiz sene olaylı boşanan sunucu çift yine gündemde. Kütahyalı, 'Telefonumu çaldı' dedi, Alçı'nın10 yıla kadar hapis istendi.
Geçtiğimiz sene olaylı boşanan Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı çifti, Bank Asya'nın kredisiyle aldıkları 165 milyon liralık boğaz manzaralı villanın ardından şimdi de telefon için kavgaya tutuştu. Alçı ayrıca boşandığı Kütahyalı'yı fiziki ve psikolojik şiddetle suçlamıştı.
Boşandıkları dönemde Kütahyalı'nın öfkesinden korktuğunu dile getiren Nagehan Alçı: "Kaç Gece Elimde Bıçakla Bekledim!" diyerek sansasyonel açıklamalarda bulunmuştu.
Bu sefer suçlama Kütahyalı'dan geldi. Kütahyalı, Alçı'nın ortak mülkiyetlerindeki eve girip cep telefonunu çaldığını iddia ederek savcılığa şikayette bulundu. Konu ile ilgili iddianame düzenlendi.
Odatv'ye konuşan Nagehan Alçı, "Telefonda Rasim Ozan Kütahyalı’nın benimle ilgili mesajlaştığını, kendisini polis olarak tanıtarak iftiralar attığını ve beni hedef göstermeye çalıştığını gördüğüm, bunun da suç olduğunu bildiğimden dolayı savcılığa verdim. Rasim Ozan Kütahyalı’nın ‘hırsızlık’ dediği olayın ana konusunu ben kendim savcılığa teslim ettim. Söz konusu telefon suç delili olarak savcılıkta, bunun altını çizeyim" dedi.
İddianamede Alçı'nın savunmasında çelişkiler olduğuna dikkat çekildi. Alçı'nın beş yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi.