Rasim Ozan Kütahyalı'ya 10 ay hapis cezası

İSTANBUL (AA) - Bir televizyon kanalındaki spor programında Boşnaklara hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan sanık Rasim Ozan Kütahyalı, "halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Rasim Ozan Kütahyalı katılmadı. Müşteki avukatları ile sanık avukatları duruşmada hazır bulundu. Müşteki avukatları, kovuşturmanın genişletilmesine yönelik taleplerinin olmadığını beyan ederken, sanık avukatı müvekkillinin kendi rızasıyla duruşmaya gelerek savunma yapmasına rağmen medyada polis tarafından yakalandığına yönelik haberler çıktığını iddia etti. Mahkeme Hakimi Dursun Ali Gümüş, bu konuya girilmemesi ve ufak detaylara takılınmaması gerektiğini belirterek, "Niye bir hafta, 10 gün sonra geldiniz? Polis koruması olan adama ben yakalama kararı çıkarıyorum, bir hafta sonra geliyor. Bu devletin ayıbıdır." dedi. Müşteki avukatları dosyadaki delillerin toplandığını ifade ederek, sanık Kütahyalı'nın en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

Sanığın programda kullandığı ifadelerin Boşnaklara yönelik ırkçı bir kavram olduğunu söyleyen avukatlar, sanığın insanlığa karşı bir suç işlediğini savundu. Avukatı aracılığıyla beyanını yollayan sanık Rasim Ozan Kütahyalı, "Bosna Sancak Dernekleri benim ne ceza almamı istiyorlarsa ben razıyım. Bedeli ne ise en ağırını çekmek istiyorum. Şuursuzca söyledim." ifadelerini kullandı. Mahkeme sanık Rasim Ozan Kütahyalı'nın, "halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçunu işlediğine kanaat getirerek, suçun işlenmesinde kullanılan araç, suçun işlendiği zaman, suçun konusunun önem ve değerini dikkate alarak Kütahyalı'nın 10 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Sanık Kütahyalı'nın sorgu ve savunmasının hakkında çıkartılan yakalama kararı gereğince alınması, kovuşturma aşamasında olumlu iyi halinin ve nedametinin bulunmaması, adli sicil kaydında tekerrüre esas olmayacak nitelikte çok sayıda mahkumiyetinin bulunması, özellikle dava konusu eylemle eş değer nitelikte sanık hakkında hakaret ve kişinin hatırasına hakaret suçundan mahkumiyet kararı verilmesi gibi gerekçeleri dikkate alan mahkeme, cezada herhangi bir indirim yapılmamasına hükmetti.