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Rasim Ozan Kütahyalı'ya 10 ay hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 11:44 | Son Güncelleme

BİR  televizyon kanalındaki spor programında sarf ettiği sözlerle Boşnaklara hakaret ettiği iddiası edilen Rasim Ozan Kütahyalı hakkında açılan dava, karara bağlandı.

Serpil KIRKESER - Ruken KADIOĞLU / İSTANBUL, (DHA) BİR televizyon kanalındaki spor programında sarf ettiği sözlerle Boşnaklara hakaret ettiği iddiası edilen Rasim Ozan Kütahyalı hakkında açılan dava, karara bağlandı. Mahkeme sanık Kütahyalı'yı, "Halkın bir kesimini sosyal, sınıf, din, mezhep, cinsiyet bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Hapis cezası ertelenmedi.
KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ
İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına sanık Rasim Ozan Kütahyalı katılmazken, tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmaya şikayetçi Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı, Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği avukatları ile çok sayıda müşteki katıldı.
10 AY HAPİS CEZASI
Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Kütahyalı'yı "Halkın bir kesimini sosyal, sınıf, din, mezhep, cinsiyet bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan sanığın kasta dayalı ağırlığı, suçun işlenmesinde kullanılan araç, suçun işlendiği zaman, suçun konusunun önemi ve değerini dikkate alarak 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme sanık Kütahyalı'ya iyi hal indirimi uygulanmadı. Mahkeme, sanığın adli sicil kaydında tekerrüre esas olmazsa dahi birden fazla birden fazla mahkumiyet kararı bulunmasını dikkate alındığında sanık Kütahyalı'nın bir daha suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluşmadığından verilen hapis cezasının ertelenmesine yer olmadığına karar verdi.

İDDİANAME
İddianamede, sanık Rasim Ozan Kütahyalı'nın 19 Kasım 2017'de katıldığı programında, yorumcu olarak bulunurken kendisine yapılan bir şakaya karşı cevaben canlı yayında sarfettiği bir sözün Boşnak kökenli vatandaşları aşağılama niteliğinde olduğu belirtiliyordu. Boşnak/ Balkan dernek ve vakıflarının şikayette bulunduğu ifade edilen iddianamede, sanık Kütahyalı'nın suçlamayı kabul etmediği ancak tüm delillere göre üzerine atılı suçu işlediği anlatılıyordu. Sanık Kütahyalı'nın "Halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapsi isteniyordu.

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