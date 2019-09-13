Rasim Ozan Kütahyalı’ya 10 ay hapis cezası

Bir televizyon programında Boşnaklara hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Rasim Ozan Kütahyalı, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bir televizyon kanalındaki spor programında Boşnaklar için söylediği sözlerden dolayı, ‘Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama’ suçundan yargılanan Rasim Ozan Kütahyalı’nın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tarafların avukatları ve çok sayıda Boşnak vatandaş katıldı.

Hakim Dursun Ali Gümüş, sanık Rasim Ozan Kütahyalı’nın hakkında çıkartılan yakalama kararı doğrultusunda yakalandığını ve ifadesinin alındığını kaydetti.

“Bu devletin ayıbıdır”

Hakim Gümüş’ün ardından söz alan Rasim Ozan Kütahyalı’nın avukatı Esennur Ezgi, “Benim müvekkilim yakalanmadı. Biz kendimiz geldik” dedi. Avukat Esennur Ezgi’nin sözlerine cevap veren Hakim Gümüş, “O konuya hiç girmeyelim. Ufak detaylara hiç takılmayalım. Polis koruması olan adama yakalama kararı çıkarıyorum. Bir hafta sonra geliyor. Bu devletin ayıbıdır” dedi.

Hakim Gümüş’ün talepleri sorması üzerine sanık Kütahyalı’nın avukatı Esennur Ezgi Sinan Engin, Ahmet Çakar ve Ertem Şener’in tanık olarak dinlenmesini talep etti. Hakim Dursun Ali Gümüş, tanık dinlenme talebinin mahkeme tarafından daha önceki oturumlarda reddedilmiş olduğu gerekçesiyle talebin yeniden reddine karar verdi.