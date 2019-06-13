Rasim Ozan Kütahyalı'ya yakalama kararı

İSTANBUL (AA) - Bir televizyon kanalındaki spor programında Boşnaklara hakaret ettiği gerekçesiyle "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle yargılanan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesindeki dördüncü duruşmaya, duruşmalara gelmediği gerekçesiyle hakkında zorla getirilme kararı çıkarılan sanık Rasim Ozan Kütahyalı yine katılmadı. Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı ile Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin de aralarında bulunduğu kimi müştekileri ise avukatları temsil etti. Duruşmada, davanın müştekilerinden MHP Milletvekili Saffet Sancaklı'nın talimatla Ankara'dan beyanda bulunduğu dilekçesini mahkemeye gönderdiği ve dilekçesinde davaya müdahil olarak katılma talebinde bulunduğu belirtildi. Sanık Kütahyalı'nın avukatı Esennur Ezgi'nin de celse arasında verdiği dilekçede, müvekkilinin reddi hakim talebine ilişkin dosyanın henüz İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmediğini belirterek, dosyanın karar verilmesi için bu mahkemeye gönderilmesini talep ettiği tutanağa geçirildi.

- Programa katılanların tanıklığını istedi Hakimin, reddi hakim talebinin İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildiğini bildirmesinin ardından söz alan Kütahyalı'nın avukatı Ezgi, talebin kendi adına değil müvekkili adına değerlendirilmesi gerektiğini öne sürerek dosyanın yeniden bu mahkemeye gönderilmesini istedi. Müvekkili Kütahyalı'nın zatürre hastalığına yakalandığını, 9 günlük istirahatını gerektirir raporu bulunduğunu ve mazeretli sayılması gerektiğini kaydeden avukat Ezgi, "Soruşturma aşamasında dinlenilen, stüdyoda bulunan tanıkların dava aşamasında da dinlenilmelerini istiyorum. Zira müvekkilim suç işleme kastıyla bu sözleri söylememiştir. Bu nedenle tanıklar dinlenilmelidir." dedi. Beyanda bulunan Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı avukatı Kader Kaya Calp, sanık avukatının taleplerinin reddine ve sanık hakkında yakalama emri düzenlenmesine karar verilmesini talep etti. - Yakalama kararı çıkartıldı Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme, duruşma çağrı kağıtları tebliğ edilmesine rağmen sanığın haklı bir mazeret sunmayarak duruşmalara katılmadığı ve 1 Şubat 2019 tarihli duruşmada sanık hakkında zor getirilme kararı verildiğini hatırlatarak, 12 Nisan tarihli duruşmada sağlık raporu sunulduğu, mazeretin kabul edilerek bir sonraki duruşmada hazır olmasının kabul edildiği, 10 Mayıs tarihli duruşmada reddi hakim talebinde bulunulduğu, bu talebin İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddine karar verildiği, taraflara bildirildiği ve bu duruşmada sanık avukatı tarafından yine sağlık raporu sunulduğunu ifade etti.