Rasim Özdenören kimdir? Usta yazar Rasim Özdenören kaç yaşında, öldü mü, hastalığı neydi?

Bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alınan

Rasim Özdenören’in hayatını kaybettiği duyuruldu. Yaklaşık bir ay önce de vücudundaki enfeksiyon nedeniyle Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde müşahede altında altında tutulmuştu. Bugün gelen haberle Rasim Özdenören'in hayata gözlerini yumduğu öğrenildi. Vefat haberi sonrasında Rasim Özdenören’in hayatı hakkında bilgiler merak edildi. Peki, Rasim Özdenören kimdir? Rasim Özdenören kaç yaşında ve neden öldü?

RASİM ÖZDENÖREN NEDEN ÖLDÜ?

82 yaşındaki Özdenören'in, yakın zamanda koronavirüs hastalığını geçirdiği ve

KOAH hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü için hastanede tedavi görüyordu. Özdenören hastalığına yeniş düşmesiyle nedeniyle hayatını kaybetti.

RASİM ÖZDENÖREN KİMDİR?

Rasim Özdenören 20 Mayıs 1940, Kahramanmaraş doğumlu Türk öykü ve deneme yazarıdır. Alâeddin Özdenören'in ikiz kardeşidir. Özdenören, ilk ve orta öğrenimini Kahramanmaraş, Malatya, Tunceli gibi Güney ve Doğu illerinde tamamlamıştır.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni ve İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsünü bitirdikten sonra Devlet Planlama Teşkilatında uzman olarak çalışan Özdenören, 1970 yılında araştırma amacıyla ABD’ye giderek çeşitli eyaletlerde iki yıl kadar kalmıştır.

1975 yılında Kültür Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği görevine getirilmiş; aynı Bakanlıkta bir yıl da müfettiş olarak çalışmıştır. 1978'de istifa ederek ayrıldığı devlet memurluğuna bir süre sonra geri dönmüştür.

RASİM ÖZDENÖREN'İN ÖDÜLLERİ

1978’de İki Dünya kitabıyla Türkiye Millî Kültür Vakfı’nın Fikir Dalında Jüri Özel Ödülü’ne layık bulundu.

1984’te Denize Açılan Kapı kitabı ile Yazarlar Birliği’nin ‘Yılın Hikâyecisi Ödülü’nü aldı.

1986'da Ruhun Malzemeleri kitabı ile Türkiye Yazarlar Birliği’nin ‘Deneme Ödülü’ne layık görüldü.

2008’de Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Dil Kurumu, RTÜK’ün iştirakiyle düzenlenen Karaman Türk Dili Ödülü kapsamında “Türkçeyi Güzel ve Doğru Kullanan Edebiyatçı Ödülü” verildi.

2009'da TBMM Üstün Hizmet Ödülü’ne layık bulundu.

2011’de Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve 2015’te Sakarya Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verildi.

2015'te Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık bulundu.

2016'da Star gazetesinin düzenlediği Necip Fazıl Kısakürek Saygı Ödülü’nün sahibi oldu.

2018’de Bayburt Üniversitesi’nin düzenlediği 2. Dede Korkut Ödülleri kapsamında Özdenören'e “Bilge Adam Ödülü” verildi.

Eserlerinden bazıları şöyle:



Hikaye: Hastalar ve Işıklar (1967), Çözülme (1973), Çok Sesli Bir Ölüm (1974), Çarpılmışlar (1977), Denize Açılan Kapı (1983), Kuyu (1999), Hışırtı (2000), Ansızın Yola Çıkmak (2000), Toz (2002)

Roman: Gül Yetiştiren Adam (1979)

Deneme: İki Dünya (1977), Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler (1985), Yaşadığımız Günler (1985), Ruhun Malzemeleri (1986), Yeniden İnanmak (1987), Kafa Karıştıran Kelimeler (1987), Çapraz İlişkiler (1987), Yumurtayı Hangi Ucundan Kırmalı? (1987), Müslümanca Yaşamak (1988), Red Yazıları (1988), Yeni Dünya Düzeninin Sefaleti (1996), Ben ve Hayat ve Ölüm (1997), İpin Ucu (1997), Acemi Yolcu (1997), Kent İlişkileri (1998), Yüzler (1999), Köpekçe Düşünceler (1999), Eşikte Duran İnsan (2000), Yazı İmge ve Gerçeklik (2002), Aşkın Diyalektiği (2003), Düşünsel Duruş (2004) Siyasal İstiareler (2009), Açık Mektuplar (2014), Edebiyat ve Hayat (2012), Hadislerin Işığında Hz. Muhammed (2018)

Çeviri: Hayvan Çiftliği (George Orwell, 1964), İslam’da Devlet Nizamı (Mevdudi, 1967), İslam Devletinde Mali Yapı (Dr. S.A. Sıddıki, 1972)

