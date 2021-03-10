MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Rasim Öztekin'e veda

Rasim Öztekin'e veda

10.03.2021 09:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Rasim Öztekin'e veda

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden usta sanatçı Rasim Öztekin bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Öztekin, saat 15.00'da Zincirlikuyu Mezarlığı Camii'nde kılınacak namaza müteakip, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

Usta oyuncu Rasim Öztekin'in cenazesi aile yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü.

Ünlü sanatçı Rasim Öztekin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Öztekin'in cenazesi, yakınları tarafından Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp, Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü. Usta oyuncu bugün, Zincirlikuyu Mezarlığı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.

Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı Öztekin ve kızı Pelin Öztekin yaptığı ortak açıklamada,

'BİNLERCE SEVENİYLE UĞURLAMAK İSTERDİK'

"Onu son yolculuğuna binlerce seveninin alkışları ve çiçekleri eşliğinde uğurlamak isterdik. Ancak içinde bulunduğumuz pandemi koşulları ve Rasim Öztekin’in bu konuda gösterdiği özel hassasiyet nedeniyle sınırlı sayıda katılımın olacağı bir cenaze töreni düzenlenecektir. Göstereceğiniz anlayış nedeniyle sizlere şükranlarımızı sunuyoruz. Tüm sevenlerinden evlerinden dualarıyla onu son yolculuğuna uğurlamalarını, ailesi olarak rica ediyoruz. Acımız büyük. Ülkemizin başı sağ olsun" dedi.

ÇELENK YERİNE BAĞIŞ RİCASI

Öztekin Ailesi, cenazeye çelenk gönderilmemesini, arzu edenlerin Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne Rasim Öztekin Tiyatro Fonu açıklamasıyla bağışta bulunabileceğini belirtti.

Rasim Öztekin'in Seksenler grubuna attığı son ses kaydı ortaya çıktı: Öldüğün zaman usta olursunRasim Öztekin'in Seksenler grubuna attığı son ses kaydı ortaya çıktı: Öldüğün zaman usta olursun


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gökyüzünde şaşkına çeviren görüntü! Gökyüzünde şaşkına çeviren görüntü!
Karagümrük çetesi ve kaset skandalı...Karagümrük çetesi ve kaset skandalı...
Kendisinden 9 yaş küçük sevgilisiyle gündem oldu!Kendisinden 9 yaş küçük sevgilisiyle gündem oldu!
Anahtar Kelimeler:
Pelin Öztekin Rasim Öztekin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Görüntüler hızla yayıldı! Emniyetten açıklama geldi

Görüntüler hızla yayıldı! Emniyetten açıklama geldi

NATO'dan Türkiye açıklaması

NATO'dan Türkiye açıklaması

Survivor'da sunucuyla kavga etti! Acun sert sözlerle kararını açıkladı

Survivor'da sunucuyla kavga etti! Acun sert sözlerle kararını açıkladı

Esenyurt’ta genç kadının şüpheli ölümü

Esenyurt’ta genç kadının şüpheli ölümü

Çocuklarının paylaştığı görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Çocuklarının paylaştığı görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı

25 yaşındaki futbolcu ölü bulundu!

25 yaşındaki futbolcu ölü bulundu!

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Doktoru açıkladı! Kötü haber...

Doktoru açıkladı! Kötü haber...

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

İç çamaşırlı pozuyla sitem etti! 'İmajımın erotize edilmesini...'

İç çamaşırlı pozuyla sitem etti! 'İmajımın erotize edilmesini...'

Rasim Öztekin için kan aranıyordu! Kızı son gelişmeyi duyurdu

Rasim Öztekin için kan aranıyordu! Kızı son gelişmeyi duyurdu

Ünlü oyuncu uyuşturucudan gözaltına alındı

Ünlü oyuncu uyuşturucudan gözaltına alındı

Diğer Haberler

Karahan Çantay Tayland'a kimsesiz halde vefat etti! Sibel Can ile yaşadığı o olaydan sonra ülkeyi terk etmişti

Karagümrük çetesi ve kaset skandalı...

Eski model Karahan Çantay hayatını kaybetti (Türkiye'nin ilk erkek güzeli)

Acı haber doğrulandı! Hayatını kaybetti

Survivor'da Murat Ceylan'la kavga eden Çağrı Atakan ne ceza aldı? Acun Ilıcalı'dan şok karar! Çağrı Atakan Survivor'dan ayrılacak mı?

Survivor'da sunucuyla kavga etti! Acun sert sözlerle kararını açıkladı

Survivor'da kim elendi? Survivor 2021 sms oylaması birincisi kim oldu? İşte 9 Mart Survivor'dan elenen yarışmacı

Survivor'dan elenen isim belli oldu!

Karahan Çantay'ın Tayland'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği iddiası! Karahan Çantay kimdir?

Flaş iddia: Karahan Çantay Tayland'da hayatını kaybetti

Fahriye Evcen'den dikkat çekici pozlar! Hayranları beğeni yağdırdı

Fahriye Evcen'den uzun süre sonra iddialı pozlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.