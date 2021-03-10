Rasim Öztekin'e veda

Usta oyuncu Rasim Öztekin'in cenazesi aile yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü.

Ünlü sanatçı Rasim Öztekin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Öztekin'in cenazesi, yakınları tarafından Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp, Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü. Usta oyuncu bugün, Zincirlikuyu Mezarlığı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.

Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı Öztekin ve kızı Pelin Öztekin yaptığı ortak açıklamada,

'BİNLERCE SEVENİYLE UĞURLAMAK İSTERDİK'

"Onu son yolculuğuna binlerce seveninin alkışları ve çiçekleri eşliğinde uğurlamak isterdik. Ancak içinde bulunduğumuz pandemi koşulları ve Rasim Öztekin’in bu konuda gösterdiği özel hassasiyet nedeniyle sınırlı sayıda katılımın olacağı bir cenaze töreni düzenlenecektir. Göstereceğiniz anlayış nedeniyle sizlere şükranlarımızı sunuyoruz. Tüm sevenlerinden evlerinden dualarıyla onu son yolculuğuna uğurlamalarını, ailesi olarak rica ediyoruz. Acımız büyük. Ülkemizin başı sağ olsun" dedi.

ÇELENK YERİNE BAĞIŞ RİCASI

Öztekin Ailesi, cenazeye çelenk gönderilmemesini, arzu edenlerin Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne Rasim Öztekin Tiyatro Fonu açıklamasıyla bağışta bulunabileceğini belirtti.



