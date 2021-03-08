Rasim Öztekin hayatını kaybetti

Koca açıklamasında, "Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Televizyon olan her evde aileden biriydi. Başımız sağ olsun" dedi.

Öztekin'in kaldırıldığı İstanbul Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Cevdet Uğur Koçoğulları, pazartesi günü yaptığı açıklamada ünlü oyuncunun hayati tehlikesinin bulunduğunu ve durumunun ciddiyetini koruduğunu açıklamıştı.

1980'de Ferhan Şensoy'un Ortaoyuncular topluluğuna katıldı

Rasim Öztekin, 1959 yılında İstanbul'da doğdu.

Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu'nu bitirdi.

Sahne yaşamında ilk deneyimlerini 1977 yılında Kadıköy Halk Eğitim, İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Nöbetçi Tiyatro' da amatör çalışmalarla edindi.

Kasım 1980'de Ferhan Şensoy'un Ortaoyuncular topluluğunda profesyonel tiyatro sanatçılığına başladı.

1980-1992 yılları arasında Şahları da Vururlar, Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı, İçinden Tramvay Geçen Şarkı, İstanbul'u Satıyorum, başta olmak üzere Ortaoyuncular Tiyatrosu'nun tüm oyunlarında rol aldı.

"Konservatuarlarım" diye nitelendirdiği Ferhan Şensoy, Münir Özkul, Erol Günaydın, Tuncel Kurtiz, Zeliha Berksoy gibi Türk tiyatrosunun önemli isimleriyle aynı sahneyi paylaştı.

Kavuğu Şevket Çoruh'a devretmişti

2016 yılında geleneksel Türk tiyatrosunun simgesi olan kavuk, Ses Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle Ferhan Şensoy tarafından Rasim Öztekin'e devredildi.

Böylelikle Rasim Öztekin, kavuğun beşinci sahibi oldu.

Öztekin kavuğu geçen yıl Şevket Çoruh'a devretmişti.

Tiyatronun yanı sıra pek çok sinema ve dizi film projesinde de rol alan Öztekin, TRT'ye program metin yazarlığı da yaptı.

Ayrıca Akşam ve Star gazetelerinde köşe yazarlığı da yaptı.

