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Rasim Öztekin hayatını kaybetti

08.03.2021 22:29 | Son Güncelleme:
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Tiyatronun usta isimlerinden Rasim Öztekin geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından tedavi gördüğü hastanede 62 yaşında yaşamını yitirdi.

Tiyatronun yanı sıra dizi ve sinema filmlerinde de rol alan Rasim Öztekin'in hayatını yitirdiğini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından duyurdu. Koca yaptığı açıklamada, "Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Televizyon olan her evde aileden biriydi. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

Rasim Öztekin'in Pazar günü öğle saatlerinde fenalaşarak kalbi durmuş ve yapılan müdahaleler sonrasında hayata döndürülmüştü. Öztekin'in sağlık durumu ile ilgili gün içinde bir açıklama yapan Başhekim Prof. Dr. Cevdet Uğur Koçoğulları, Öztekin'in yoğun bakımda olduğunu ve hayati tehlikesinin bulunduğunu açıklamıştı.

Kavuğu devretmişti

Rasim Öztekin bir süre önce Türk Tiyatrosunun güldürü geleneği sayılan İsmail Hakkı Dümbüllü'nün kavuğunu sağlık sorunlarını gerekçe göstererek Şevket Çoruh'a devretmişti. Öztekin, kavuğu 2016 yılında Ferhan Şensoy'dan devralmıştı.

İstanbul'da Galatasaray Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'ndan mezun olan Öztekin, oyunculuğa İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Nöbetçi Tiyatro'da başlamıştı. Ferhan Şensoy'un Ortaoyuncular Topluluğunda profesyonel olarak tiyatro yapmaya başlayan Öztekin, televizyon şovları da yapmıştı.

DW/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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