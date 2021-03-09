Rasim Öztekin'in cenaze töreni ne zaman? 'Rasim Bey'in isteği...'

Tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçtiğimiz pazar günü kalp krizi geçirdi. Usta sanatçı, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Vefat haberi sonrası usta sanatçının sevenleri hastaneye akın etti.

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Ünlü yapımcı ve yönetmen Birol Güven, 'Seksenler' dizisinde uzun süredir birlikte çalıştığı Rasim Öztekin'in cenaze töreninin detaylarının henüz belli olmadığını açıkladı.

"RASİM ÖZTEKİN'İN İSTEĞİ DOĞRULTUSUNDA..."

Birol Güven, "Belli olan tek şey, törenin Rasim Bey'in isteği doğrultusunda sınırlı katılımla ve pandemi kurallarına uygun şekilde gerçekleşecek olmasıdır. Ailesi bu konuda çok hassas. Netleşen bilgiyi paylaşacağım" ifadelerini kullandı.

