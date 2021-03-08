Rasim Öztekin'in eşi kimdir? Esra Kazancıbaşı kimdir, kaç yaşında, nereli?

Esra Kazancıbaşı kimdir? Rasim Öztekin'in ölümünün ardından en çok merak edilen sorulardan biri oldu. Dün öğle saatlerinde fenalaşan eşi Rasim Öztekin'e ilk müdahelede bulunan Esra Kazancıbaşı, hemen ardından ambulansı aradı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Rasim Öztekin'in ölümü, eşi Esra Kazancıbaşı Öztekin'i sarstı. Peki, Esra Kazancıbaşı Öztekin kimdir? İşte, detaylar...

Esra Kazancıbaşı Öztekin kimdir, kaç yaşında, nereli?



Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı Öztekin, gazetecidir. 2005 yılında usta oyuncu Rasim Öztekin ile hayatını birleştirmiştir. Kazancıbaşı, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Londra Şehir Üniversitesi'nde eğitimini tamamlamıştır.

Rasim Öztekin'in eşinden duygusal paylaşım

İşte Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı'dan duygusal paylaşım:





