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Rasim Öztekin'in eşi kimdir? Esra Kazancıbaşı kimdir, kaç yaşında, nereli?

08.03.2021 23:24 | Son Güncelleme:
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Rasim Öztekin'in eşi kimdir? Esra Kazancıbaşı kimdir, kaç yaşında, nereli?

Rasim Öztekin'in eşi kimdir? usta oyuncunun vefat haberinin ardından en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı hakkında vatandaşlar, Esra Kazancıbaşı kaç yaşında ve nereli? sorularına yanıt arıyor. Eşi Rasim Öztekin'in ölümü ile sarsılan Esra Kazancıbaşı, sosyal medya hesabından eşi ile yaptığı paylaşımda pek çok kişiyi duygulandırdı. Peki, Esra Kazancıbaşı kimdir? İşte, detaylar...

Esra Kazancıbaşı kimdir? Rasim Öztekin'in ölümünün ardından en çok merak edilen sorulardan biri oldu. Dün öğle saatlerinde fenalaşan eşi Rasim Öztekin'e ilk müdahelede bulunan Esra Kazancıbaşı, hemen ardından ambulansı aradı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Rasim Öztekin'in ölümü, eşi Esra Kazancıbaşı Öztekin'i sarstı. Peki, Esra Kazancıbaşı Öztekin kimdir? İşte, detaylar...

Esra Kazancıbaşı Öztekin kimdir, kaç yaşında, nereli?

Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı Öztekin, gazetecidir. 2005 yılında usta oyuncu Rasim Öztekin ile hayatını birleştirmiştir. Kazancıbaşı, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Londra Şehir Üniversitesi'nde eğitimini tamamlamıştır.

Rasim Öztekin'in eşinden duygusal paylaşım

İşte Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı'dan duygusal paylaşım:

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