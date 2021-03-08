Rasim Öztekin'in sağlık durumu nasıl? Rasim Öztekin'in doktoru açıkladı!

Ünlü tiyatrocu Rasim Öztekin geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Öztekin'in tedavi gördüğü hastanenin başhekimi Prof. Dr. Cevdet Uğur ünlü tiyatrocunun sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu. Rasim Öztekin'in kendi gibi oyuncu olan kızı Pelin Öztekin ise sosyal medya hesabında babası ile fotoğrafını paylaşarak üzüntüsünü ve teşekkürlerini dile getirdi. Peki, Rasim Öztekin'in sağlık durumu nasıl? İşte, detaylar...

Rasim Öztekin'in sağlık durumu nasıl?

Tecrübeli tiyatrocu Rasim Öztekin'in tedavi gördüğü İstanbul Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Cevdet Uğur, Öztekin'in sağlık durumu ile ilgili şunları söyledi:

"Dün öğlen saat 15.30 sıralarında hastanemizin acil servisine getirilen, daha önceden kardiyak problemleri nedeni ile tedavi alan hastayı acilen ameliyata aldık. Ameliyathanede yapay kalp destek cihazı, geçici kalp destek cihazı ekmo dediğimiz cihazı bağladık. Ekmo cihazı eşliğinde hastayı koronel anjiyografi ünitemize aldık. Koronel anjiyografi ünitesinde tıkanmış olan damarına da stent uygulaması yapıldı. Hasta bu haliyle yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda şu an ekmo cihazı, intraortik balon desteğiyle entübe olarak takip edilmekte. Hastanın hayati tehlikesi bulunmakta ve durumu ciddiyetini korumaktadır."