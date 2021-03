Rasim Öztekin'in sağlık durumu nasıl? Rasim Öztekin'in doktoru açıkladı!

Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin'in sosyal medya paylaşımı

Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, sosyal medya hesabı üzerinden babası Rasim Öztekin ile birlikte paylaştığı fotoğrafının altına şu notu düştü:

"İlk aşkım, Rasoş’um, Babiş’im; Dün kalbiyle ciddi bir anlaşmazlık yaşadı. Anjiyo yapıldı, tıkalı kalp damarına müdehale edilerek açıldı. Şimdi yoğun bakımda tedavi görüyor. Dünden beri arayıp soran, mesaj atan, geri döndüğüm, dönemediğim herkese, tüm sevenlerine kalpten teşekkür ederim. Türkiyenin her yerinden kan vermek için arayan bi şekilde yanımızda olmak isteyen herkese minnetarım. Kan ihtiyacımız çok şükür sayenizde kalmamıştır. Şimdi en çok dualarınıza ihtiyacı var. Çoook seviliyorsun Babiş. Biran önce iyileş, iyileş ki senin için her an hazırız diyen binlerce insanı gör. Daha yaşanacak çok an, gezilecek çok yer, gidilecek çok maç, keşfediceğimiz çok tat var. Hepsi bizi, biz seni bekliyoruz. Seni çoook seviyorum. "

Rasim Öztekin kimdir?

62 yaşındaki Rasim Öztekin, 14 Ocak 1959 yılında doğmuştur. Lise eğitimini Galatasaray Lisesi’nde tamamlayan Öztekin, İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu mezunudur. Profesyonel sahne yaşamına Ferhan Şensoy’un Ortaoyuncular topluluğunda başlayan Öztekin, 2016 yılında kendisinden Kel Hasan Efendi’nin kavuğunu almıştır.