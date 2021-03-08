Rasim Öztekin'in sağlık durumu nasıl? Rasim Öztekin'in doktoru açıkladı!

Ünlü tiyatrocu Rasim Öztekin geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Öztekin'in tedavi gördüğü hastanenin başhekimi Prof. Dr. Cevdet Uğur ünlü tiyatrocunun sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu. Rasim Öztekin'in kendi gibi oyuncu olan kızı Pelin Öztekin ise sosyal medya hesabında babası ile fotoğrafını paylaşarak üzüntüsünü ve teşekkürlerini dile getirdi. Peki, Rasim Öztekin'in sağlık durumu nasıl? İşte, detaylar...
Rasim Öztekin'in sağlık durumu nasıl?
Tecrübeli tiyatrocu Rasim Öztekin'in tedavi gördüğü İstanbul Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Cevdet Uğur, Öztekin'in sağlık durumu ile ilgili şunları söyledi:
"Dün öğlen saat 15.30 sıralarında hastanemizin acil servisine getirilen, daha önceden kardiyak problemleri nedeni ile tedavi alan hastayı acilen ameliyata aldık. Ameliyathanede yapay kalp destek cihazı, geçici kalp destek cihazı ekmo dediğimiz cihazı bağladık. Ekmo cihazı eşliğinde hastayı koronel anjiyografi ünitemize aldık. Koronel anjiyografi ünitesinde tıkanmış olan damarına da stent uygulaması yapıldı. Hasta bu haliyle yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda şu an ekmo cihazı, intraortik balon desteğiyle entübe olarak takip edilmekte. Hastanın hayati tehlikesi bulunmakta ve durumu ciddiyetini korumaktadır."
Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin'in sosyal medya paylaşımı
Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, sosyal medya hesabı üzerinden babası Rasim Öztekin ile birlikte paylaştığı fotoğrafının altına şu notu düştü:
"İlk aşkım, Rasoş’um, Babiş’im; Dün kalbiyle ciddi bir anlaşmazlık yaşadı. Anjiyo yapıldı, tıkalı kalp damarına müdehale edilerek açıldı. Şimdi yoğun bakımda tedavi görüyor. Dünden beri arayıp soran, mesaj atan, geri döndüğüm, dönemediğim herkese, tüm sevenlerine kalpten teşekkür ederim. Türkiyenin her yerinden kan vermek için arayan bi şekilde yanımızda olmak isteyen herkese minnetarım. Kan ihtiyacımız çok şükür sayenizde kalmamıştır. Şimdi en çok dualarınıza ihtiyacı var. Çoook seviliyorsun Babiş. Biran önce iyileş, iyileş ki senin için her an hazırız diyen binlerce insanı gör. Daha yaşanacak çok an, gezilecek çok yer, gidilecek çok maç, keşfediceğimiz çok tat var. Hepsi bizi, biz seni bekliyoruz. Seni çoook seviyorum. "
Rasim Öztekin kimdir?
62 yaşındaki Rasim Öztekin, 14 Ocak 1959 yılında doğmuştur. Lise eğitimini Galatasaray Lisesi’nde tamamlayan Öztekin, İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu mezunudur. Profesyonel sahne yaşamına Ferhan Şensoy’un Ortaoyuncular topluluğunda başlayan Öztekin, 2016 yılında kendisinden Kel Hasan Efendi’nin kavuğunu almıştır.