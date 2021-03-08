Rasim Öztekin kimdir, kaç yaşında, nereli? Rasim Öztekin'in hastalığı neydi?

Rasim Öztekin kimdir? geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından gündeme gelen ünlü tiyatrocu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bugüne dek pek çok dizi, film, tiyatro alanlarında oyunculuk yapan ve birçok önemli projede yer alan Öztekin hakkında en çok merak edilen sorulardan biri de Rasim Öztekin kaç yaşında ve nereli? oldu. İşte, ünlü tiyatrocu Rasim Öztekin hakkında merak edilenler...

Rasim Öztekin kimdir, kaç yaşında, nereli?

62 yaşındaki Rasim Öztekin, 14 Ocak 1959 yılında doğmuştur. Lise eğitimini Galatasaray Lisesi’nde tamamlayan Öztekin, İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu mezunudur. Profesyonel sahne yaşamına Ferhan Şensoy’un Ortaoyuncular topluluğunda başlayan Öztekin, 2016 yılında kendisinden Kel Hasan Efendi’nin kavuğunu almıştır.

Rasim Öztekin'in yer aldığı projeler

Ünlü oyuncu Rasim Öztekin'in yer aldığı dizi, film, tiyatro projelerinden bazıları şöyle: