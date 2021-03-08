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Rasim Öztekin kimdir, kaç yaşında, nereli? Rasim Öztekin'in hastalığı neydi?

08.03.2021 21:51 | Son Güncelleme:
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Rasim Öztekin kimdir, kaç yaşında, nereli? Rasim Öztekin'in hastalığı neydi?

Rasim Öztekin kimdir? gündemde en çok araştırılan sorulardan biri oldu. Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeni ile hastaneye kaldırılan Rasim Öztekin'in sağlık durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Oyuncu Pelin Öztekin'in babası olan ünlü tiyatrocu hakkında en çok merak edilen sorulardan biri de Rasim Öztekin kaç yaşında? oldu. İşte, Rasim Öztekin'in hayatı!

Rasim Öztekin kimdir? geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından gündeme gelen ünlü tiyatrocu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bugüne dek pek çok dizi, film, tiyatro alanlarında oyunculuk yapan ve birçok önemli projede yer alan Öztekin hakkında en çok merak edilen sorulardan biri de Rasim Öztekin kaç yaşında ve nereli? oldu. İşte, ünlü tiyatrocu Rasim Öztekin hakkında merak edilenler...

Rasim Öztekin kimdir, kaç yaşında, nereli?

62 yaşındaki Rasim Öztekin, 14 Ocak 1959 yılında doğmuştur. Lise eğitimini Galatasaray Lisesi’nde tamamlayan Öztekin, İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu mezunudur. Profesyonel sahne yaşamına Ferhan Şensoy’un Ortaoyuncular topluluğunda başlayan Öztekin, 2016 yılında kendisinden Kel Hasan Efendi’nin kavuğunu almıştır.

Rasim Öztekin'in yer aldığı projeler

Ünlü oyuncu Rasim Öztekin'in yer aldığı dizi, film, tiyatro projelerinden bazıları şöyle:

  • Şans Kapıyı Kırınca - 2004
  • Pardon - 2004 (Muzaffer)
  • Aktör Eskisi - 2004
  • G.O.R.A. - 2003 (Bob Marley Faruk)
  • Bay E - 1995
  • Türk Tutkusu - 1994
  • Tersine Dünya - 1993
  • Kurt Kanunu - 1991
  • Arabesk - 1988
    1. Koğuş - 1987
  • Bir Günlük Aşk - 1986
  • İnadına Sözleri İnsanı - 2017 (44. bölüm, konuk oyuncu)
  • Kardeş Payı - 2014 (22. bölüm, konuk oyuncu)
  • Seksenler - 2012-2017/2019-2021 (Başrol Oyuncusu)
  • Geniş Aile - 2009-2011 (Kuddusi Kirişçi)
  • Komedi Türk - 2008
  • Eyvah Halam - 2008
  • Suç Dosyası - 2007
  • Güzel Günler - 2007
  • Pertev Bey'in Üç Kızı - 2006
  • Acemi Cadı - 2006 (Duman Seslendirme)
  • Hırsız Polis - 2005
  • Dolunay - 200
  • Haldun Taner Kabare (1997-98)
  • Çok Tuhaf Soruşturma (1998-99)
  • Parasız Yaşamak Pahalı (1999-2000)
  • Fişne Pahçesu (2000-01)
  • Kökü Bitti Zıkkım Zulada (2001-02)
  • Sahibinden Satılık Birinci El Ortaoyunu (2001-02)
  • Biri Bizi Dikizliyor (2003-04)
  • Uzun Donlu Kişot (2004-05)
  • Kiralık Oyun (2005-06)
  • Boşgezen ve Kalfası (2008)
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