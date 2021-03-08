Rasim Öztekin neden öldü? Rasim Öztekin hayatını kaybetti!

Usta tiyatrocu Rasim Öztekin vefat etti. Dün öğle saatlerinde ani kalp rahatsızlığı yaşayan Öztekin, acil müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından ünlü oyuncunun vefat haberini paylaştı. İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Rasim Öztekin hayatını kaybetti. Acı haberin ardından ünlü tiyatrocunun sevenleri arama motorları üzerinden Rasim Öztekin neden öldü?, Rasim Öztekin'in hastalığı neydi? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, Rasim Öztekin'in hastalığı hakkında detaylar...
Daha önce kardiyak problemi nedeni ile tedavi gören usta tiyatrocu Rasim Öztekin, dün öğle saatlerinde geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeni ile hastaneye kaldırıldı. Tedavi gördüğü hastanenin başhekimi tarafından yapılan açıklamada 62 yaşındaki Öztekin'in sağlık durumunun ciddiyetini korduğu belirtilmişti. Yoğun bakımda tedavi gören Rasim Öztekin, tedavisinin yapıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabından "Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Televizyon olan her evde aileden biriydi. Başımız sağ olsun." sözleri ile usta oyuncu Rasim Öztekin'in acı kaybını duyurdu.
İşte Bakan Koca'nın paylaşımı
62 yaşındaki Rasim Öztekin, 14 Ocak 1959 yılında doğmuştur. Lise eğitimini Galatasaray Lisesi’nde tamamlayan Öztekin, İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu mezunudur. Profesyonel sahne yaşamına Ferhan Şensoy’un Ortaoyuncular topluluğunda başlayan Öztekin, 2016 yılında kendisinden Kel Hasan Efendi’nin kavuğunu almıştır.