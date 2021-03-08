Rasim Öztekin neden öldü? Rasim Öztekin hayatını kaybetti!

Usta tiyatrocu Rasim Öztekin vefat etti. Dün öğle saatlerinde ani kalp rahatsızlığı yaşayan Öztekin, acil müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından ünlü oyuncunun vefat haberini paylaştı. İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Rasim Öztekin hayatını kaybetti. Acı haberin ardından ünlü tiyatrocunun sevenleri arama motorları üzerinden Rasim Öztekin neden öldü?, Rasim Öztekin'in hastalığı neydi? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, Rasim Öztekin'in hastalığı hakkında detaylar...

RASİM ÖZTEKİN NEDEN ÖLDÜ?

Daha önce kardiyak problemi nedeni ile tedavi gören usta tiyatrocu Rasim Öztekin, dün öğle saatlerinde geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeni ile hastaneye kaldırıldı. Tedavi gördüğü hastanenin başhekimi tarafından yapılan açıklamada 62 yaşındaki Öztekin'in sağlık durumunun ciddiyetini korduğu belirtilmişti. Yoğun bakımda tedavi gören Rasim Öztekin, tedavisinin yapıldığı hastanede hayatını kaybetti.