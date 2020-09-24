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Rasim Öztekin Seksenler'den neden ayrıldı? İşte Seksenler dizisi yayın tarihi ve yeni sezon fragmanı

DİZİ HABERLERİ  | 24.09.2020 21:20 | Son Güncelleme

TRT'nin sevilen dizisi Seksenler'in yeni sezon yayın tarihi belli oldu. Seksenler dizisinin yeni sezonunda sürpriz bir ayrılık da yaşandı. İşte Seksenler yeni sezon fragmanı ve yayın tarihi.

Yapımcılığını Mint Productions'ın üstlendiği, başrollerini Özlem Türkad, Şoray Uzun, Ayşe Tolga, Yasemin Çonka, Ceyhun Fersoy, Begüm Öner ve Berat Yenilmez gibi isimlerin paylaştığı Seksenler dizisinin yeni sezon ilk bölümü 5 Ekim Pazartesi günü 17.00'de yayınlanacak. Seksenler geçen yıl olduğu gibi yeni sezonda da hafta içi her akşam ekranda olacak.

RASİM ÖZTEKİN SEKSENLER'DEN AYRILDI

Seksenler dizisinin başrol oyuncularından olan Rasim Öztekin ise yeni sezonda rol almayacak. Kalp rahatsızlığı olan usta oyuncu Rasim Öztekin, koronavirüs salgını nedeniyle bir süre setlerden uzak kalma kararı aldı.

Seksenler, yeni sezon ilk bölümüyle 5 Ekim Pazartesi 17.00'de TRT 1'de!

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