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Rasim Öztekin ve Şevket Çoruh'un kavuk teslim töreninin geliri ÇYDD'ye bağışlanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 21:56 | Son Güncelleme

Rasim Öztekin, Geleneksel Tiyatro’nun önemli bir simgesi olan kavuğu, 20 Eylül’de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi’nde düzenlenecek törenle Şevket Çoruh’a devredecek. Öztekin, törenin bilet gelirlerini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlayacağını duyurdu.

Rasim Öztekin ve Şevket Çoruh'un kavuk teslim töreninin geliri ÇYDD'ye bağışlanacak

Kel Hasan Efendi, İsmail Dümbüllü, Münir Özkul, Ferhan Şensoy gibi Geleneksel Tiyatro’nun ve tuluat sanatının ustalarının taşıdığı kavuğun son sahibi Rasim Öztekin, kavuğu Baba Sahne’nin kurucusu, oyuncu Şevket Çoruh’a devredeceğini açıklamıştı

Kavuk teslim gecesinde kavuğu Şevket Çoruh’a devredecek olan Rasim Öztekin, Instagram hesabından “Bugüne kadar Kel Hasan Efendi’den İsmail Dümbüllü’ye, ardından sırasıyla Münir Özkul, Ferhan Şensoy ve bana emanet edilen kavuğu Şevket Çoruh’a teslim edeceğim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle gerçekleştirilen gecenin bilet gelirlerini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağışlamaya karar verdim” açıklamasını yaptı.

Devir teslim töreninin ardından Şevket Çoruh ile Murat Akkoyunlu’nun rol aldığı “Bir Baba Hamlet” oyunu sahnelenecek.Kel Hasan Efendi, İsmail Dümbüllü, Münir Özkul, Ferhan Şensoy gibi Geleneksel Tiyatro’nun ve tuluat sanatının ustalarının taşıdığı kavuğun son sahibi Rasim Öztekin, kavuğu Baba Sahne’nin kurucusu, oyuncu Şevket Çoruh’a devredeceğini açıklamıştı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
10 numara adamlarsiniz, seviyorum sizi.
Şevket Çoruh kim ya komik mi
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