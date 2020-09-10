Rasim Öztekin ve Şevket Çoruh'un kavuk teslim töreninin geliri ÇYDD'ye bağışlanacak

Kel Hasan Efendi, İsmail Dümbüllü, Münir Özkul, Ferhan Şensoy gibi Geleneksel Tiyatro’nun ve tuluat sanatının ustalarının taşıdığı kavuğun son sahibi Rasim Öztekin, kavuğu Baba Sahne’nin kurucusu, oyuncu Şevket Çoruh’a devredeceğini açıklamıştı

Kavuk teslim gecesinde kavuğu Şevket Çoruh’a devredecek olan Rasim Öztekin, Instagram hesabından “Bugüne kadar Kel Hasan Efendi’den İsmail Dümbüllü’ye, ardından sırasıyla Münir Özkul, Ferhan Şensoy ve bana emanet edilen kavuğu Şevket Çoruh’a teslim edeceğim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle gerçekleştirilen gecenin bilet gelirlerini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağışlamaya karar verdim” açıklamasını yaptı.

Devir teslim töreninin ardından Şevket Çoruh ile Murat Akkoyunlu’nun rol aldığı “Bir Baba Hamlet” oyunu sahnelenecek.Kel Hasan Efendi, İsmail Dümbüllü, Münir Özkul, Ferhan Şensoy gibi Geleneksel Tiyatro’nun ve tuluat sanatının ustalarının taşıdığı kavuğun son sahibi Rasim Öztekin, kavuğu Baba Sahne’nin kurucusu, oyuncu Şevket Çoruh’a devredeceğini açıklamıştı

