HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Raşit Atilla kimdir? Kız arkadaşını rehin alan Raşit Atilla öldü mü? Raşit Atilla - Beyza A. olayı nedir?

Raşit Atilla kimdir? Kız arkadaşını rehin alan Raşit Atilla öldü mü? Raşit Atilla - Beyza A. olayı nedir?

30.05.2022 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Raşit Atilla, silahla kız arkadaşını rehin almış ve polis vurmuştu. Bursa'daki olayın görüntüleri saniye saniye görüntülenmişti. Polis, kız arkadaşını rehin alan adamı vurmuştu. Adamın yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı bilgisi paylaşılmıştı. Olaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Peki Raşit Atilla kimdir? Kız arkadaşını rehin alan Raşit Atilla öldü mü? İşte detaylar...

Raşit Atilla kimdir? Kız arkadaşını rehin alan Raşit Atilla öldü mü? Raşit Atilla - Beyza A. olayı nedir?

Raşit Atilla basında yer alan haberlerin ardından günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Birçok kişi Bursa'da yaşanan olaya ilişkin; Raşit Atilla kimdir? Kız arkadaşını rehin alan Raşit Atilla öldü mü? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Konuya dair detaylar haberimizde...

5

RAŞİT ATİLLA KİMDİR?

Raşit Atilla ve Beyza A. sevgiliydi. Bursa'da 28 Mayıs Cumartesi günü yaşanan olay geniş yankı uyandırdı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Ulu Mahallesi’nde gerçekleşen olayda polis ekipleri, uyuşturucu madde satışı ile hırsızlık suçlarından çok sayıda kaydı bulunan ve haklarında yakalama kararı olan Raşit Atilla ve Beyza A.'nın bir pansiyonda kaldığını tespit etti.

4

Raşit Atilla polisleri karşısında görünce kız arkadaşı Bayza A.'yı rehin aldı. Kentin işlek caddesine çıkan Raşit Atilla vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralanan Raşit Atilla hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin flaş bir gelişme yaşandı.

1

KIZ ARKADAŞINI REHİN ALAN RAŞİT ATİLLA ÖLDÜ MÜ?

Raşit Atilla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedavisi yapılan Raşit Atilla, 29 Mayıs Pazar günü akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Maske zorunluluğu kalktı mı?Maske zorunluluğu kalktı mı?
Canlı yayında kalem fırlatıp bardak kırmıştı! Yeni gelişmeyi sosyal medyadan duyurduCanlı yayında kalem fırlatıp bardak kırmıştı! Yeni gelişmeyi sosyal medyadan duyurdu
Ailesi ‘çok zeki’ zannediyordu, gerçek bambaşka çıktı!Ailesi ‘çok zeki’ zannediyordu, gerçek bambaşka çıktı!
Anahtar Kelimeler:
polis Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bankalardan ‘dolar’ hamlesi! Yeni adım atıldı

Bankalardan ‘dolar’ hamlesi! Yeni adım atıldı

AK Parti ile CHP arasındaki fark eridi!

AK Parti ile CHP arasındaki fark eridi!

Dikkat çeken sözler: 'Benzin ve motorin 6 TL düşer'

Dikkat çeken sözler: 'Benzin ve motorin 6 TL düşer'

Kimlik yerine silahını gösterdi, gerginlik çıktı! Gözaltına alınanlar arasında uzman çavuşlar da var

Kimlik yerine silahını gösterdi, gerginlik çıktı! Gözaltına alınanlar arasında uzman çavuşlar da var

İstanbul'da akılalmaz olay! Küçük kızı MR'da yaktılar

İstanbul'da akılalmaz olay! Küçük kızı MR'da yaktılar

Kafeye şortla giren genç kız kovuldu! Kapıya tepki çeken yazıyı astılar

Kafeye şortla giren genç kız kovuldu! Kapıya tepki çeken yazıyı astılar

İlginizi Çekebilir

Kıyafeti yüzünden kovuldu! “Deniz kabuğu sütyeni...”

Kıyafeti yüzünden kovuldu! “Deniz kabuğu sütyeni...”

Diğer yolculara aldırmadan mastürbasyon yaptı

Diğer yolculara aldırmadan mastürbasyon yaptı

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Final sahnesi olay oldu! Diziden neden ayrıldığını açıkladı

Final sahnesi olay oldu! Diziden neden ayrıldığını açıkladı

Dünyada ilk kez! “Herkes bana bakıyor ama...”

Dünyada ilk kez! “Herkes bana bakıyor ama...”

Fiyat performans oranı en iyi kulaklık modelleri

Fiyat performans oranı en iyi kulaklık modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.