Raşit Atilla kimdir? Kız arkadaşını rehin alan Raşit Atilla öldü mü? Raşit Atilla - Beyza A. olayı nedir?

Raşit Atilla basında yer alan haberlerin ardından günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Birçok kişi Bursa'da yaşanan olaya ilişkin; Raşit Atilla kimdir? Kız arkadaşını rehin alan Raşit Atilla öldü mü? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Konuya dair detaylar haberimizde...

RAŞİT ATİLLA KİMDİR?

Raşit Atilla ve Beyza A. sevgiliydi. Bursa'da 28 Mayıs Cumartesi günü yaşanan olay geniş yankı uyandırdı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Ulu Mahallesi’nde gerçekleşen olayda polis ekipleri, uyuşturucu madde satışı ile hırsızlık suçlarından çok sayıda kaydı bulunan ve haklarında yakalama kararı olan Raşit Atilla ve Beyza A.'nın bir pansiyonda kaldığını tespit etti.

Raşit Atilla polisleri karşısında görünce kız arkadaşı Bayza A.'yı rehin aldı. Kentin işlek caddesine çıkan Raşit Atilla vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralanan Raşit Atilla hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin flaş bir gelişme yaşandı.

KIZ ARKADAŞINI REHİN ALAN RAŞİT ATİLLA ÖLDÜ MÜ?

Raşit Atilla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedavisi yapılan Raşit Atilla, 29 Mayıs Pazar günü akşam saatlerinde hayatını kaybetti.





