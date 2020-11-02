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Raspberry Pi 400 tanıtıldı! İşte Raspberry Pi 400'ün fiyatı ve özellikleri

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.11.2020 15:18 | Son Güncelleme

Raspberry Pi 400, Raspberry Pi Vakfı tarafından resmen duyuruldu. Bir klavye kadar boyutu olan mini bilgisayar Raspberry Pi 400'ün ilham kaynağı ise Raspberry Pi CEO'su Eben Upton'a göre koronavirüs. İşte Raspberry Pi 400'ün özellikleri ve fiyatı.

Raspberry Pi 400 tanıtıldı! İşte Raspberry Pi 400'ün fiyatı ve özellikleri

Raspberry Pi bilgisayarlar öğrencilerin ve mühendislerin sıklıkla kullandığı ürünler arasında yer alıyor. Hatta geliştirilen birçok teknoloji projesinde Raspberry Pi bilgisayarlarının bulunduğunu görmek mümkün. Raspberry Pi bilgisayarların arkasındaki isim olan Raspberry Pi Vakfı'nın yeni ürünü ise Raspberry Pi 400 oldu.

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RASPBERRY Pİ 400 ÖZELLİKLERİ

Raspberry Pi 400, sadece bir klavye büyüklüğünde. Fakat onu ilginç kılan ise modüler bir bilgisayar olması. Böylece yeni nesil Raspberry Pi, özelleştirilebiliyor. Bünyesinde 78 tuşlu bir klavye barındıran Raspberry Pi 400'ün özellikleri arasında ise Broadcom BCM2711 bulunuyor. Bu işlemciye 4 GB RAM destek veriyor. Bluetooth 5.1, Ethernet bağlantı noktası ve HDMI portları da Raspberry Pi'nin özellikleri arasında bulunuyor. Ayrıca, yeni Pi 400'ün bir microSD kart desteği de sunduğunu belirtelim.

Raspberry Pi 400 özellikleri

Raspberry Pi CEO'su Eben Upton'ın açıklamalarına göre Raspberry Pi 400'ün geliştirilmesinin arkasında koronavirüs salgını var. Koronavirüs salgını döneminde tüketicilerin çeşitli zorlukluklarla karşılaştıklarını söyleyen Upton, Raspberry Pi'lerin maliyet tasarrufu da sağladığını dile getiriyor.

Raspberry Pi 400 tanıtıldı

RASPBERRY Pİ FİYATI

Raspberry Pi 400 fiyatı 70 dolardan başlıyor. Başlangıç versiyonunda sadece klavye yer alıyor. Modelin bir adet fareye, bir adet 16 GB kapasiteli microSD karta, bir adet HDMI, bir adet mikro HDMI ve bir adet başlangıç kılavuzuna sahip eksiksiz versiyonunun fiyatı ise 100 dolar.

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