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Rastgele ateş açarak iki kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2019 13:41 | Son Güncelleme

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde tartışma yaşadığı kişiyi vurmak için av tüfeğiyle rastgele ateş açan ve iki kişiyi yaralayan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Safranbolu ilçesi Kirkille Mahallesi TOKİ Konutları’nda arkadaşı ile tartışan Uğur Y evinden pompalı tüfeği alarak markete doğru ateş açıp Hüseyin Akgün (39) ile Hilmi Ergün’ü (55) yaralamış, olay yerinden kaçan şahıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanmıştı.Emniyetteki sorgusu tamamlanan Uğur Y, Safranbolu Adliyesine sevk edildi.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde tartışma yaşadığı kişiyi vurmak için av tüfeğiyle rastgele ateş açan ve iki kişiyi yaralayan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Safranbolu ilçesi Kirkille Mahallesi TOKİ Konutları’nda arkadaşı ile tartışan Uğur Y evinden pompalı tüfeği alarak markete doğru ateş açıp Hüseyin Akgün (39) ile Hilmi Ergün’ü (55) yaralamış, olay yerinden kaçan şahıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanmıştı.
Emniyetteki sorgusu tamamlanan Uğur Y, Safranbolu Adliyesine sevk edildi. Uğur Y, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na konuldu.
Safranbolu ilçesi Kirkille Mahallesi TOKİ Konutları’nda Uğur Y ile arkadaşı arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından Uğur Y, evindeki pompalı tüfeğini alarak tepelik bir alana çıkarak markete doğru rastgele ateş açmış, market önünde bulunan çiğ köfte satıcısı Hüseyin Akgün (39) ile markete alışveriş yapmaya gelen Hilmi Ergün (55) yaralanmıştı. Olayın ardından Uğur Y, kaçarken çevredeki yaralılar olay yerine gelen ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.
Uğur Y’nin tepelik alana çıkarak pompalı tüfekle ateş açması bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedilmişti.

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