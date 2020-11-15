HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Rastgele ateş ederken yoldan geçen adamı vurdu

Rastgele ateş ederken yoldan geçen adamı vurdu

15.11.2020 09:54 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Rastgele ateş ederken yoldan geçen adamı vurdu

Adana’da sokakta kavga ettiği şahıslara rastgele ateş ederken yoldan geçen bir vatandaşı vurarak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, olay 12 Kasım’da merkez Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi’nde meydana geldi.

Adana’da sokakta kavga ettiği şahıslara rastgele ateş ederken yoldan geçen bir vatandaşı vurarak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, olay 12 Kasım’da merkez Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmethan Leventeller, yakın arkadaşı Hacı Ahmet Deveci ile aralarında daha önce husumet bulunan bir başka grupla yolda karşılaştı. İki taraf arasındaki sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Deveci, tabancasını çıkartıp, rastgele ateş etmeye başladı. Silahtan çıkan kurşun, o esnada yoldan geçen Mustafa Kazar’a isabet etti.
Ayağından vurulan Kazar, kanlar içinde yerde kalırken, zanlılar da kaçıp izini kaybettirdi. Yaralı genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri de Ahmethan Leventeller ile Hacı Ahmet Deveci’yi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Deveci tutuklanırken, Leventeller ‘adli kontrol’ şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Keşif faaliyetinde bulunan 2 DEAŞ'lı terörist yakalandıKeşif faaliyetinde bulunan 2 DEAŞ'lı terörist yakalandı
Sular ne zaman gelecek?Sular ne zaman gelecek?

En Çok Okunan Haberler

Paşinyan'a suikast ve darbe girişimi

Paşinyan'a suikast ve darbe girişimi

Bir dönem fırtınalar estiren erotik film yıldızının son hali

Bir dönem fırtınalar estiren erotik film yıldızının son hali

Ordu'da kan donduran vahşet

Ordu'da kan donduran vahşet

İmamoğlu 'gecikiyorsunuz' dedi, Bakan Koca'dan cevap geldi

İmamoğlu 'gecikiyorsunuz' dedi, Bakan Koca'dan cevap geldi

RTÜK'ten ceza yemişti! Olay açıklama...

RTÜK'ten ceza yemişti! Olay açıklama...

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

İlginizi Çekebilir

İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!

İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukluk arkadaşıyla karşılaştı! Saat hediye etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukluk arkadaşıyla karşılaştı! Saat hediye etti

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Koronalı vizon paniği: Türkiye sınırına dayandı!

Koronalı vizon paniği: Türkiye sınırına dayandı!

Bakan Koca'dan korkutan uyarı! 'Büyük şehirlerimizde...'

Bakan Koca'dan korkutan uyarı! 'Büyük şehirlerimizde...'

Bakan Soylu'nun acı günü!

Bakan Soylu'nun acı günü!

Diğer Haberler

Koronavirüse karşı 'iki hafta tam kapanma' önerisi

Koronavirüse karşı 'iki hafta tam kapanma' önerisi

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ndeki 'yetki' krizine İçişleri Bakanlığı noktayı koydu

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ndeki 'yetki' krizine İçişleri Bakanlığı noktayı koydu

Cübbe giyme hayali 30 yıl sonra gerçekleşti! 37 yaşında avukat oldu

30 yıl sonra hayaline kavuştu!

Ankara'da eylem yapmak için keşif faaliyetinde bulunan 2 DEAŞ'lı terörist yakalandı

Keşif faaliyetinde bulunan 2 DEAŞ'lı terörist yakalandı

Bartın'da lokomotif görünümlü traktör, gelin arabası oldu

Gelin arabasını gören şaştı kaldı

Dünyada sadece Burdur Gölü'nde yaşıyor! Tamamen yok olmak üzere

Dünyada sadece Burdur Gölü'nde yaşıyor! Yok olmak üzere

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.