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Rastgele ateş edip iki kişiyi vurdu, tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2019 10:12 | Son Güncelleme

Adana’da rastgele ateş edip 2 kişiyi silahla yaraladıktan sonra polisten kaçarken evlerin damlarından atladığı sırada boşluğa düşerek yaralı olarak yakalanan şüpheli tutuklandı.Olay, merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde 26 Ekim günü meydana geldi.

Rastgele ateş edip iki kişiyi vurdu, tutuklandı

Adana’da rastgele ateş edip 2 kişiyi silahla yaraladıktan sonra polisten kaçarken evlerin damlarından atladığı sırada boşluğa düşerek yaralı olarak yakalanan şüpheli tutuklandı.
Olay, merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde 26 Ekim günü meydana geldi. İddiaya göre, 20 yaşındaki Rezzak G., sokak ortasında daha önceden tartıştığı 2 kişiyi görünce rastgele ateş etti. G.’nin açtığı ateş sonucu, 2 kişi tabancayla yaralandı. Yaralılar Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Rezzak G.’nin yanındaki arkadaşı Halil D. de (19) pompalı tüfekle sağa sola ateş etti. Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Polisi gören iki zanlı kaçmaya başladı. Rezzak G. evlerin damına çıkıp, daman dama atlayarak kaçmaya başladı. Ancak Rezzak G. damdan düştü. Rezzak G. ve arkadaşı yakalandı. Rezzak G. polise yakalanınca gözyaşlarını tutamadı. Hafif yaralanan zanlı önce hastaneye daha sonrada emniyete götürüldü. İfadesi alınan iki zanlı sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Rezzak G. tutuklanırken, Halil D. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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