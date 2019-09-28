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Rastgele kullanılan grip ilaçları kalp ritmini bozuyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.09.2019 11:16 | Son Güncelleme

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nail Çağlar: - "Rastgele grip, nezle ilacı kullanmak kalpte ciddi ritim bozukluklarına yol açabilir. Çünkü bunların içindeki 'psödoefedrin' ve 'efedrin' adı verilen damar büzücü maddeler, ritim bozukluğu, kan basıncı yüksekliği yapabiliyor" - "Bu durum, kalp hastalarında daha da belirgin gözlemlenebilir. O yüzden özellikle kalp hastalarının doktorlarına danışmadan bu tip ilaçları kullanmamaları gerekiyor"

AYBÜKE İNAL - Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nail Çağlar, "Rastgele grip, nezle ilacı kullanmak kalpte ciddi ritim bozukluklarına yol açabilir. Çünkü bunların içindeki 'psödoefedrin' ve 'efedrin' adı verilen damar büzücü maddeler, ritim bozukluğu, kan basıncı yüksekliği yapabiliyor." dedi.

Prof. Dr. Çağlar, kalp damar hastalarının dikkat etmesi gerekenleri ve bu hastalıklarla ilgili bilinmeyenleri AA muhabirine anlattı.

Kalbi besleyen damarların tıkanması, kalp atımı düzensizlikleri, kalp yetmezliği, hipertansiyon, bacak damarlarının tıkanması gibi birçok kalp damar hastalığı olduğunu belirten Çağlar, her yıl yaklaşık 250 bin kişiye kalp damar hastalığı tanısı konduğunu, bu kişilerin 150 binden fazlasının da hayatını kaybettiğini ifade etti.

Kalp damar hastalarının doktor kontrollerini aksatmaması, ilaçlarını düzenli kullanması ve doktorun yazdığı koruyucu diyet listesine uyması gerektiğini vurgulayan Çağlar, şunları söyledi:

"Diyet listesi prensip olarak Akdeniz diyeti adını verdiğimiz şey. Kişiler, bunu uygularsa yetiyor. Çünkü diyetin içinde yumurta, et, balık her şey var. Sadece işin sırrı bunları dengeli yemek. Ayrıca sigara bırakılmalı, alkol tüketimi kısıtlanmalıdır. Tuz kısıtlaması çok önemlidir. Türkiye'de günlük kişi başına tuz tüketimi miktarı genellikle 18-20 gram. Oysa kullanılması gereken 5-6 gram. Buna hastaların ciddi şekilde dikkat etmesi gerekiyor."

Sigara kullanımı, kolesterol, diyabet, hareketsiz yaşam ve hipertansiyonun kalp damar hastalıkları için risk faktörü oluşturduğunu söyleyen Çağlar, haftada en az 150 dakika yürüyüş yapılması tavsiyesinde bulundu.

Çağlar, yürüyüşün kalp sağlığı açısından birçok faydası olduğunu belirterek, "Özellikle kalp yetmezliği olan kişiler, haftanın 5-6 günü yürümeli. Bu yürüyüşle kalp hızı da biraz hızlı olacak şekilde yürümeli. Bu şekilde kalp adalesi kuvvetleniyor. Kan yağlarında azalma oluyor bir miktar, damar tıkanıklığı riski ve tekrarlama riski azalıyor ve vücut morfin salgılıyor, rahatlıyor hastalar. Ancak bunu bırakmadan, bir yaşam tarzı olarak devam ettirmek lazım." diye konuştu.

- "Rastgele grip ilacı kullanmak kalp ritmini bozuyor"

Çağlar, özellikle kalp yetmezliği tanısı konulan hastalara çeşitli tavsiyelerde bulunarak bu kişilerin zatürre ve grip aşısı olmalarının fayda sağlayacağını ifade etti.

Kalp yetmezliği olan hastaların bağışıklık sisteminin düşük olduğuna dikkati çeken Çağlar, "Genel olarak 65 yaşını geçen herkese bu aşıları tavsiye etmek lazım ama kalp hastaları, özellikle kalp yetmezliği olan hastaların ölüm nedenlerinden biri ciddi enfeksiyonlar zatürredir. Onun için bu kişilerin aşı olmaları çok önemlidir. Zatürre aşıları iki türlüdür şu an. Biri 5 yıllık, biri de ömür boyu koruyanlar olmak üzere. Hangisi uygunsa, biz hastalarımıza tavsiye ediyoruz." bilgisini verdi.

Çağlar, kalp hastalarının rastgele grip, nezle ilaçları kullanmaması gerektiğini aktararak, "Rastgele grip, nezle ilacı kullanmak kalpte ciddi ritim bozukluklarına yol açabilir. Çünkü bunların içindeki 'psödoefedrin' ve 'efedrin' adı verilen damar büzücü maddeler, ritim bozukluğu, kan basıncı yüksekliği yapabiliyor. Bu, herkes için geçerli bir şey. Bu durum, kalp hastalarında daha da belirgin gözlemlenebilir. O yüzden özellikle kalp hastalarının doktorlarına danışmadan bu tip ilaçları kullanmamaları gerekiyor." dedi.

Kalp yetmezliği olan hastaların sıvı kısıtlamasına gitmemesi gerektiğini de belirten Çağlar, "Hastalar, sıvı kısıtlamasına gidiyor. Sıvı tükettiklerinde kalp yetmezliğinin artacağını düşünüyorlar. Böyle doğru bilinen bir yanlış var ama hastaların normal şekilde sıvı almaya devam etmeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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grip ilaçları kalp hastaları kalp yetmezliği kalp-damar hastaları Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nail Çağlar

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