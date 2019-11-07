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Rasulayn Hastanesi patlayıcı tuzaklarından temizlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 17:20 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Rasulayn’a 30 bin sivil dönüş yaptı.

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Rasulayn’a 30 bin sivil dönüş yaptı. Odalarında ve bahçesinde el yapımı patlayıcıların tuzaklandığı Rasulayn Devlet Hastanesi, tuzaklardan temizlenerek yeniden hizmete açıldı
Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG’den temizlenen Suriye’nin Rasulayn kentinde hayat normale dönüyor. Terör örgütünün baskı ve sürgünleri nedeniyle kentten kaçan sivillerden 30 bini ülkelerine geri döndü. Geri dönüşler devam ederken uzun bir aradan sonra ülkelerine dönen Rasulaynlılar zarar görmüş evlerinde onarım, bakım ve temizlik çalışmalarına başladı. Terör örgütünün izlerinin silindiği kentte Suriye Milli Ordusu birlikleri nöbet tutuyor.

Hastane tuzaklardan temizlendi.
Rasulayn kent merkezinde bulunan ve terör örgütünün bölgeden kaçarken patlayıcılar tuzakladığı hastanenin tamamı tuzaklardan temizlendi. Hastane odalarında ve bahçesinde tuzaklanan patlayıcılar tek tek belirlenerek kontrollü şekilde imha edildi. Bakım ve onarımı yapılan hastane, eksiklerin tamamlanmasının ardından yeniden faaliyete geçirildi.
Şanlıurfa Sağlık Müdürü Doç. Dr. M. Emre Erkuş terörün hastanedeki izlerinin silindiğini belirterek, "Hastane odalarında ve bahçesinde tuzaklanmış bombalar tespit edilmişti. Bunlar tek tek güvenlik güçleri tarafından tespit edilerek imha edildi. Sonrasında da tahrip edilen bölümlerle ilgili gerekli onarım ve bakımları yaptık. Hastaneyi Rasulaynlıların hizmetine açtık. Bölge halkının tüm ihtiyaçlarını da Türk sivil toplum kuruluşları, vakıf ve derneklerin desteği ile gidermeye başladık" dedi.

Rasulaynlılara çağrı
Bölgede incelemede bulunan Suriye Geçici Hükümet Başkanı Abdurrahman Mustafa, terör nedeniyle ülkelerini terk eden Rasulaynlılara çağrıda bulunarak, "Teröristler buradan kaçarken, patlayıcı tuzaklamışlar. TSK ve SMO tarafından Rasulayn tamamen terörden ve patlayıcılardan temizlendi. Artık Rasulaynlılar geri dönebilir. Geri de dönüyorlar. Bölgenin güvenliğinden SMO sorumludur, kimse endişe etmesin. Bölge halkı da operasyon esnasında buradaki teröre karşı bize destek oldu. Bize desteğini esirgemeyen buradaki halka, sivil toplum kuruluşları, yardım dernekleri ile birlikte her türlü destek veriliyor" şeklinde konuştu.

30 bin sivil geri döndü
Kentte ve hastanede inceleme yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, "Kentin güvenliği tamamen sağlandı. Güven ve huzur ortamı sağlandı. Rasulaynlılar da zaten ülkelerine geri dönüyorlar. Şu ana kadar 30 bin Rasulaynlı geri döndü. Dönmeye de devam ediyor" diye konuştu.
Rasulaynlılar kendilerini terör zulmünden kurtaran SMO ve TSK’ya teşekkür etti.

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