HABER

Rasulayn ve Tel Abyad’da sivillere yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 15:34 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Valiliği nezaretinde faaliyetlerini sürdüren İl Koordinasyon ve Harekat Merkezi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) vasıtasıyla Suriye’de insani yardım faaliyetlerine devam ediyor.Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu’nun gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG’den temizlenen Rasulayn ve Tel Abyad’da günlük hayat normale dönmeye devam ederken, Şanlıurfa’dan bölgeye giden AFAD İl Müdürlüğü ekibi de insani yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

Şanlıurfa Valiliği nezaretinde faaliyetlerini sürdüren İl Koordinasyon ve Harekat Merkezi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) vasıtasıyla Suriye’de insani yardım faaliyetlerine devam ediyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu’nun gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG’den temizlenen Rasulayn ve Tel Abyad’da günlük hayat normale dönmeye devam ederken, Şanlıurfa’dan bölgeye giden AFAD İl Müdürlüğü ekibi de insani yardım faaliyetlerini sürdürüyor. Suriye’nin Rakka iline bağlı Tel Abyad ilçesinde sivillerin gıda, içme suyu, temizlik malzemesi gibi ihtiyaçlarını temin eden AFAD, Suluk bölgesinde de insanların yardımına koştu. Cumartesi günü Tel Abyad’da, Pazar günü de Rasulayn’da yardım faaliyetlerini sürdüren AFAD İl Müdürlüğü, daha önceden yapılan tespitler doğrultusunda ailedeki birey sayısına göre hazırlanan yardım kolilerini Suriyeli sivillere dağıttı.
AFAD İl Müdürü Mahmut Sönmez, sınır ötesi harekatın başlamasından bu yana sivillerin yardımına koştuklarını ifade ederek, her şartta yardım faaliyetlerine devam edeceklerini söyledi.
Tel Abyad’ın Suluk ve Curun bölgelerinde 100 battaniye, 575 gıda kolisi, 150 hijyen seti, 150 koli çocuk bezi, 6 bin ekmek, 300 koli kek, 1 ton un, 2 bin şişe 5 litrelik su dağıtımı yapılırken, Rasulayn ilçesinde de 150 battaniye, 750 gıda kolisi, 500 hijyen seti, 500 kutu bebek maması, 21 bin ekmek, 150 oyuncak, 3 bin litre su, çocuklar için 500 koli meyveli yoğurt ve bin koli kek dağıtıldı.
Dağıtılan yardımları alan Suriyeli siviller, Türkiye Cumhuriyeti’ne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Türkiye’deki hayırseverlere ve Türk askerine teşekkür etti.

PARTNEROrmandaki gizemli yaratık kasaba halkına korku salıyor! Yarı insan yarı köpekOrmandaki gizemli yaratık kasaba halkına korku salıyor! Yarı insan yarı köpek
Araçlardaki süt kutusu ve lastikten uyuşturucu çıktıAraçlardaki süt kutusu ve lastikten uyuşturucu çıktı
Yalova'da devre mülk dolandırıcılığıYalova'da devre mülk dolandırıcılığı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süper miniyle olay olan kalça dansı!

Süper miniyle olay olan kalça dansı!

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yeni düzenleme

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yeni düzenleme

TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Müsluh İke etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Müsluh İke etkisiz hale getirildi

CHP'nin İsviçre'deki programını PKK yandaşları bastı!

CHP'nin İsviçre'deki programını PKK yandaşları bastı!

İçişleri Bakanı Soylu'dan çakar lambası açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu'dan çakar lambası açıklaması

Bakan Soylu’dan İmamoğlu’na sert tepki

Bakan Soylu’dan İmamoğlu’na sert tepki

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'özel halk otobüsleri' açıklaması

İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'özel halk otobüsleri' açıklaması

Karaköy-Kadıköy vapurundaki iğrenç olayda flaş gelişme

Vapurdaki iğrenç olayda flaş gelişme

Feci kaza! Hafriyat kamyonu uçuruma yuvarlandı

Feci kaza! Hafriyat kamyonu uçuruma yuvarlandı

Van’da terör operasyonu! PKK/KCK cephaneliği imha edildi

PKK/KCK cephaneliği imha edildi

MSB'den Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yeni açıklama

MSB'den Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yeni açıklama

Babaanne cinayeti davasında yeni gelişme! Torun için kırmızı bülten kararı

Babaanne cinayeti davasında toruna kırmızı bülten kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.