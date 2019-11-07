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"Rasulayn'a dönenlerin sayısı 30 bini buldu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 18:15 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin: - "Şu anda Rasulayn bölgesine dönenlerin sayısı 30 bini buldu" - Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş: - "Rasulayn hastanesini 200 yataklı olarak planlayıp kurguladık. Burada Sağlık Bakanlığımızın işletmiş olduğu herhangi bir hastane gibi hizmet vermek istiyoruz"

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, terör örgütü PKK/YPG'nin baskı ve zulmünden kurtarılan Suriye'nin Rasulayn ilçesine dönenlerin sayısının 30 bine ulaştığını bildirdi.

Vali Erin ve Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş ile beraberindeki Türk heyeti, Suriye'nin Rasulayn ilçesinde inceleme ve temaslarda bulundu.

Terör örgütü PKK/YPG'nin kullanılamaz hale getirdiği, Türkiye'nin ise onarım çalışması başlattığı Rasulayn Hastanesini ziyaret eden Vali Erin, burada görevli sağlık personeliyle görüştü.

Vali Erin, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, PKK/YPG'nin her alanda baskı ve zulüm uyguladığı Rasulayn ilçesinde terörün izlerinin silinmeye çalışıldığını söyledi.

Teröristlerin kullanılamaz hale getirdiği Rasulayn Hastanesinin tadilatı için çalışmaların başladığını belirten Erin, "Burada askerimiz ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla koordineli hizmetler veriyoruz. Bölgedeki tüm çalışmalarımız çok hızlı bir şekilde sürüyor. Şu anda Rasulayn bölgesine dönenlerin sayısı 30 bini buldu. Buradaki hizmetlerimiz ve çalışmalarımız tamamlandığında bu sayı artar. Hızlı bir şekilde dönüşlerin olduğunu herkes görecektir." diye konuştu.

- "Hastane, 200 yataklı olarak planlandı"

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş da terörden arındırılan bölgelerde sağlık hizmeti verdiklerini söyledi. Bölgeye dönenlerin sayısının artışına paralel olarak sağlık hizmetlerini de artıracaklarını anlatan Erkuş, "Buraya gelen kişi sayısı arttıkça polikliniklerde ayrıntılı şekilde hizmetlerimiz de devreye girecektir. Rasulayn hastanesini 200 yataklı olarak planlayıp, kurguladık. Burada Sağlık Bakanlığımızın işletmiş olduğu herhangi bir hastane gibi hizmet vermek istiyoruz." dedi.

Heyet, temaslarının ardından Türkiye'ye döndü.

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Anahtar Kelimeler:
hastane Rasulayn

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