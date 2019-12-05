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Rasulayn'da bombalı terör saldırısı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 16:50 | Son Güncelleme

Rasulayn'da bombalı terör saldırısı: 1 ölü

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılan Rasulayn ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında bir sivil yaşamını yitirdi.

Suriye'nin Türkiye sınırındaki Rasulayn ilçe merkezinde bomba yüklü araç infilak ettirildi.

Terör saldırısında ilk belirlemelere göre bir sivil öldü, bir sivil yaralandı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, saldırıların terör örgütü YPG/PKK tarafından gerçekleştirildiği ihtimali üzerinde duruyor.

YPG/PKK, Barış Pınarı Harekatı bölgesinden çekilmesine ilişkin Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim'de varılan mutabakata rağmen, Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri ile çevrelerinde saldırılarını sürdürüyor.

Rasulayn ilçe merkezinde dün düzenlenen bombalı terör saldırısında da bir sivil hayatını kaybetmiş, iki sivil yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
barış pınarı patlama Rasulayn terör saldırısı YPG/PKK

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