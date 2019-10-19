HABER

Rasulayn'da cephanelik ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 15:27 | Son Güncelleme

Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı ile kontrol altına alınan Rasulayn'da YPG/PKK’ya ait çok miktarda silah ve mühimmatın bulunduğu cephanelik ele geçirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn'da YPG/PKK'ya ait büyük miktarda silah ve mühimmatın bulunduğu cephanelik ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan bilgilendirmede, Suriye'nin Rasulayn ilçesinde devam eden arama-tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü YPG/PKK'ya ait büyük miktarda silah ve mühimmatın bulunduğu cephaneliğin ele geçirildiği belirtildi.

Bakanlık tarafından paylaşılan görüntüde, cephanelikte kamuflaj, hücum yeleği, askeri malzemelerin yanı sıra ağır makineli silahlara ait mühimmat kasaları bulunduğu görülüyor.

PARTNERZayıflamak istiyorsanız sofranızdan eksik etmeyinZayıflamak istiyorsanız sofranızdan eksik etmeyin
Sarı çiğdemler 200 yıllık mezarlığı her yıl sarıya bürüyorSarı çiğdemler 200 yıllık mezarlığı her yıl sarıya bürüyor
Balıkçıların ağlarına 10 kiloluk levrek takıldıBalıkçıların ağlarına 10 kiloluk levrek takıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Harekatı cephanelik Rasulayn

En Çok Okunan Haberler

MSB'den Suriye'deki 'güvenli bölge' ile ilgili açıklama

MSB'den Suriye'deki 'güvenli bölge' ile ilgili açıklama

Bir darbe daha! Reddetti

Bir darbe daha! Reddetti

Vergide yeni dönem! Kapsam genişledi

Vergide yeni dönem! Kapsam genişledi

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Osman Karaca yakalandı!

Osman Karaca yakalandı!

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB görüntüsüyle paylaştı! Rasulayn'da teröristlere ait cephanelik ele geçirildi

Rasulayn'da teröristlere ait cephanelik ele geçirildi

19 yaşındaki Seher'in ölümünde şoke eden gelişme

19 yaşındaki Seher'in ölümünde şoke eden gelişme

İnfaz koruma memuru intihar etti

İnfaz koruma memuru intihar etti

Terör örgütü PKK'nın 'Instagram' tuzağı!

Terör örgütü PKK'nın 'Instagram' tuzağı!

Son dakika! MSB: PKK/YPG son 36 saatte 14 taciz/saldırı gerçekleştirdi

MSB'den Suriye'deki 'güvenli bölge' ile ilgili açıklama

Mahkemede sanıktan pişkin sözler: İmkan verilmiyor

Mahkemede pişkin sözler: İmkan verilmiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.