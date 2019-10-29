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Rasulayn’da Suriye Türkmen Meclisi üyeleri zarar gören aileleri ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 23:46 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden temizlenen Resulayn’da Suriye Türkmen Meclisi üyeleri terör örgütü PKK/YPG’den zarar gören aileler ile kapatılan ibadethaneleri ziyaret etti.Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü PKK/YPG’den alınan ve terörden temizlenen Resulayn’da Suriye Türkmen Meclisi üyeleri sahaya indi.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden temizlenen Resulayn’da Suriye Türkmen Meclisi üyeleri terör örgütü PKK/YPG’den zarar gören aileler ile kapatılan ibadethaneleri ziyaret etti.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü PKK/YPG’den alınan ve terörden temizlenen Resulayn’da Suriye Türkmen Meclisi üyeleri sahaya indi. Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Dr. Muhammed Vecih Cuma, Hamza Özel Kuvvetler Tümeni Komutanı Seyf Ebubekir Polat, Milli Ordu Sözcüsü Yusuf Hammud, Kürt Şahinleri Tugayı Komutanı Abdullah Hasan Külli ve Suriye Türkmen Meclisi Koordinatörü Dr. Cemil Doğaç İpek, Rasulayn’da terörden temizlenen kiliseleri, Hristiyan toplumuna mensup aileleri, Rasulayn’da terör örgütünün kapattığı ve yeniden ibadete açılan camiler ile terör örgütü PKK’dan zarar görmüş aileleri de ziyaret etti.

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