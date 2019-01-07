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Rasulayn'da teröristler 170 öğretmeni zorla silah altına aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.01.2019 11:51 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesi karşındaki Suriye'nin Rasulayn ilçesinde PKK/PYD'li teröristler bir caddenin üzerini demirlerle kapatmaya hazırlanıyor.

Rasulayn'da teröristler 170 öğretmeni zorla silah altına aldı

CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesi karşındaki Suriye'nin Rasulayn ilçesinde PKK/PYD'li teröristler bir caddenin üzerini demirlerle kapatmaya hazırlanıyor. Bölgede halka baskı uygulayan teröristler, 170 öğretmeni de işine son vererek silah altına aldı.
Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı operasyon öncesi panik içerisinde olan PKK/PYD'li teröristler Rasulayn ilçe merkezinde bir caddeyi tamamen kapattı. Teröristlerin yoğun olarak kullandıkları caddeyi boydan boya demirlerle montajlayıp, İHA ve SİHA'ların görüntü almaması için üzeri brandalarla kapatmaya yönelik çalışma yürütüyor.
Öte yandan PKK/PYD'li teröristler bölgede sivil halka de baskı uygulamayı sürdürüyor. Sivillerin bölgeden ayrılmasına izin vermeyen teröristlerin son olarak Rasulayn'daki 170 öğretmeni işine son vererek silah altına aldı ve okullarda askeri eğitime tabi tuttuğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Rasulayn'da teröristler 170 öğretmeni zorla silah altına aldıRasulayn'da teröristler 170 öğretmeni zorla silah altına aldıRasulayn'da teröristler 170 öğretmeni zorla silah altına aldı

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