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Rasulayn’de PKK/YPG’li teröristlerden savunma hattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 18:01 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesi karşısında yer alan Suriye’nin Haseke iline bağlı Rasulayn ilçe merkezinin güneyinde PKK/PYD’li teröristler, kepçe yardımıyla tünel ve hendek kazmayı sürdürüyor.Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik yapacağı operasyon öncesi hazırlık yapan PKK/PYD’li teröristler, Ceylanpınar ilçesi karşısındaki Rasulayn’de savunma hattı oluşturuyor.

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesi karşısında yer alan Suriye’nin Haseke iline bağlı Rasulayn ilçe merkezinin güneyinde PKK/PYD’li teröristler, kepçe yardımıyla tünel ve hendek kazmayı sürdürüyor.
Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik yapacağı operasyon öncesi hazırlık yapan PKK/PYD’li teröristler, Ceylanpınar ilçesi karşısındaki Rasulayn’de savunma hattı oluşturuyor. Kepçe yardımıyla savunma hattı kazan PKK/PYD’li teröristler, hem tünel hem de hendek olarak bu bölgeyi kullanmayı hedefliyor. Rasulayn’deki ABD üstlerinin boşaltılmasıyla birlikte panikte olan PKK/PYD’li teröristler kazı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Rasulayn’de PKK/YPG’li teröristlerden savunma hattı

Rasulayn’de PKK/YPG’li teröristlerden savunma hattı

Rasulayn’de PKK/YPG’li teröristlerden savunma hattı

Rasulayn’de PKK/YPG’li teröristlerden savunma hattı

Rasulayn’de PKK/YPG’li teröristlerden savunma hattı

Rasulayn’de PKK/YPG’li teröristlerden savunma hattı

Rasulayn’de PKK/YPG’li teröristlerden savunma hattı

Rasulayn’de PKK/YPG’li teröristlerden savunma hattı

Rasulayn’de PKK/YPG’li teröristlerden savunma hattı

Rasulayn’de PKK/YPG’li teröristlerden savunma hattı

Rasulayn’de PKK/YPG’li teröristlerden savunma hattı

Rasulayn’de PKK/YPG’li teröristlerden savunma hattı

Rasulayn’de PKK/YPG’li teröristlerden savunma hattı

Rasulayn’de PKK/YPG’li teröristlerden savunma hattı

Rasulayn’de PKK/YPG’li teröristlerden savunma hattı
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