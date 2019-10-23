Barış Pınarı Harekatı ile PYD/PKK’lı teröristlerden temizlenen Rasulayn’ın göbeğine Türk bayrağı asıldı. Tuzaklanan çok sayıda patlayıcı nedeniyle arama, tarama ve imha çalışmalarının sürdüğü kentte, ABD tarafından teröristlere verilen zırhlı araçlar da İhlas Haber Ajansı ekibi tarafından görüntülendi.

Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Suriye’nin Rasulayn kentinde teröristlerin sözde karargah olarak kullandığı belediye binasına dev Türk bayrağı asıldı. Başta belediye binası olmak üzere kent merkezinin güvenlik kameraları donatıldığı görülürken, teröristlerin şehir merkezi ve kritik noktaları bu kameralarla gözetledikleri belirlendi. Ayrıca teröristlerin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu’nun (MSO) birlikte başlattığı harekatı da bu kameralarla takip ettiği tahmin ediliyor. Şehrin birçok bölgesinde tuzaklanmış çok sayıda patlayıcıya rastlanması nedeniyle kentte arama, tarama ve imha çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Olası saldırılara ve patlayıcılara karşı kentte güvenli hatlar oluşturulurken, TSK tarafından eğitilen SMO birlikleri yine TSK unsurları ile birlikte nöbet tutarak, oluşturulan bölgelerde güvenliği sağlıyor.