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  4. Rauf Alp Denktaş kimdir, nereli ve kaç yaşında? KKTC'nin ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın torunu Rauf Alp Denktaş Varşova Büyükelçisi oldu

Rauf Alp Denktaş kimdir, nereli ve kaç yaşında? KKTC'nin ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın torunu Rauf Alp Denktaş Varşova Büyükelçisi oldu

16.06.2023 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rauf Alp Denktaş KKTC'nin ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın torunudur. Dışişleri Bakanlığı’na Hakan Fidan’ın gelmesi ile birlikte Büyükelçiliklere yeni atamalar gerçekleştirildi. Rauf Alp Denktaş, Varşova Büyükelçisi oldu. Peki, Rauf Alp Denktaş kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Rauf Alp Denktaş kimdir, nereli ve kaç yaşında? KKTC'nin ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın torunu Rauf Alp Denktaş Varşova Büyükelçisi oldu

Rauf Alp Denktaş son dakika haberlerinin ardından arama motorlarında en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ ederken, Varşova Büyükelçisi Rauf Alp Denktaş oldu. İşte Rauf Alp Denktaş hakkında merak edilenler...

RAUF ALP DENKTAŞ KİMDİR?

Rauf Alp Denktaş, 2001 yılında Türk Dışişleri Bakanlığı'na katıldı ve diplomatik kariyerine Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın NATO ve Batı Avrupa Birliği İşleri Daire Başkanlığı'nda başladı.

2003 yılında Romanya'nın Bükreş Büyükelçiliği'nde iki yıl süreyle Üçüncü Katip olarak, ardından üç yıl süreyle Tel Aviv'deki Türkiye Büyükelçiliği'nde İkinci Katip olarak görev yaptı.

2008 yılında Dışişleri Bakanlığı'na döndükten sonra İsrail ve Filistin Masası'nda Türkiye-İsrail ve Türkiye-Filistin ilişkilerinden ve Türkiye'nin Orta Doğu barış sürecine katılımından ve katkılarından sorumlu Birinci Sekreter olarak çalıştı.

2010 yılında Müsteşar ve Büyükelçilik Sözcüsü olarak Washington DC'ye atandı. 2011'de ABD Kongresi'nde Baş Kongre İrtibatı görevini üstlendi ve Büyükelçiliğin Capitol Hill'deki sosyal yardım çabalarına liderlik etti.

Kasım 2013'te Dışişleri Bakanlığı'nda NATO ve Avrupa-Atlantik Güvenliği (Siyasi İşler) Daire Başkanı olarak göreve başladı.

Ekim 2015'te Türkiye'nin BM Nezdindeki Daimi Temsilciliğine Birinci Danışman olarak atandı. Birinci Komite'de (Silahsızlanma ve Uluslararası Güvenlik) Türkiye'yi temsil etti ve Doğu Avrupa, Latin Amerika ve Kıbrıs'ın yanı sıra Güvenlik Konseyi'nde ilgili dosyaları takip etti. 2017 oturumu için BM Silahsızlanma Komisyonu'nun (UNDC) Başkan Yardımcılığına seçildi.

2018 yılı Ekim ayında Sn. Denktaş, Daimi Temsilci Yardımcılığı görevine terfi etmiştir. 10 Haziran 2019'da New York'ta düzenlenen Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin 9. Taraf Devletler Toplantısı'nın Başkanlığına seçildi .

Denktaş, halen Türkiye Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Ankara'da Bilkent Üniversitesi'nde ekonomi alanında lisans ve Londra Üniversitesi'nde Doğu ve Afrika Çalışmaları Okulu'nda uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans derecesine sahiptir.

Denktaş, Rachel Loren Denktaş ile evli olup bir erkek ve bir kız babasıdır.

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