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Rauf Denktaş ne zaman öldü? İşte hayat hikayesi...

02.04.2021 20:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucusu Rauf Denktaş 1924 yılında dünyaya gelmiştir. 2012 yılında hayatını kaybeden Denktaş'ın ölüm nedeni pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Uzun yıllar boyunca KKTC Cumhurbaşkanı olarak görev alan Rauf Denktaş hakkında bugün hala, Rauf Denktaş kimdir? soruları araştırılıyor. İşte, Rauf Denktaş'ın hayatı...

Rauf Denktaş ne zaman öldü? İşte hayat hikayesi...

KKTC kurucusu ve uzun yıllar Cumhurbaşkanı olarak görev alan Rauf Denktaş'ın biyografisi araştırılıyor. 2012 yılında organ yetmezliği nedeni ile yaşamını yitiren Denktaş'ın hayat hikayesi pek çok kişi tarafından merak ediliyor. İşte, Rauf Denktaş'ın mücadele dolu hayatı ile ilgili tüm detaylar...

RAUF DENKTAŞ KİMDİR?

Rauf Denktaş, 27 Ocak 1924 yılında Kıbrıs'ın Baf bölgesinde dünyaya geldi. İlkokul eğitimi için 1930'da İstanbul'a gönderilen Denktaş daha sonra 1941 yılında Lefkoşa İngiliz Okulundan mezun oldu. Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük'ün Halkın Sesi gazetesinde yazılar yazmaya başlayan Denktaş, bir süre Gazimağusa'da tercümanlık, mahkemelerde memurluk ve İngiliz Okulunda öğretmenlik yaptı.

Hukuk eğitimi için 1944'te Lincoln's Inn'de okumak için İngiltere'ye giden Denktaş, 1947'de geri döndü ve avukatlığa başladı. Sonrasında savcı olan Denktaş, 1956 yılında başsavcılığa kadar yükseldi.

Rauf Denktaş 27 Kasım 1948 yılında Kıbrıs Türklerinin düzenlediği ilk mitinginde Dr. Küçük ile konuşmalar yaptı. Türk toplumunun iki önemli ismi Faiz Kaymak ve Fazıl Küçük arasında ara bulucu rolünü üstlenen Denktaş, toplumun menfaatlerinin takipçisi oldu. 1955'te Ada'yı Yunanistan'a bağlama ideali olan Enosis'le mücadelede ve EOKA terör örgütü karşısında Kıbrıs Türklerinin direnişine yön verdi. Denktaş, 1 Ağustos 1958'de Türk Mukavemet Teşkilatını (TMT) kurarak Rumların Türk köylerine saldırılarını protesto etti.

Rauf Denktaş, 1959 Zürih ve Londra Antlaşmaları ile 1960 Antlaşmaları ve Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası'nın hazırlanması konusunda büyük bir çaba harcadı ve aynı yıl Türk Cemaat Meclisi ile İcra Komitesi Başkanlığı'na seçildi. 16 Ağustos 1960'da 650 kişilik Türk alayı Magosa Limanı'na ayak bastı. 1963 olaylarından sonra Denktaş temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gitti. Temaslarını tamamlayan Denktaş, sandalla Kıbrıs'a geçti ve Türk direnişini örgütlemeye başladı.

1964 Londra Konferansı'ndan sonra istenmeyen adam ilan edilen Rauf Denktaş, 1967 senesinde Ada'ya gizlice girerken tutuklandı. Yoğun girişimler sonucu Türkiye'ye geri verilen Denktaş, 1968'de Ada'ya giriş yasağı kaldırılınca Kıbrıs'a geri döndü.

Rauf Denktaş Kıbrıs meselesinin çözüme kavuşması için 1968 yılında Glafkos Klerides ile ilk kez Beyrut'ta müzakerelere başladı. Denktaş, eski Rum liderler Spiros Kiprianu, Yorgos Vasiliu, Glafkos Klerides ve Tasos Papadopulos ile yıllarca müzakere etti.

1970 seçimlerinde Türk Cemaat Meclisi Başkanlığına getirilen Rauf Denktaş'ın siyasi kariyeri bu şekilde başladı. 1973 yılına kadar Kıbrıs Cumhurbaşkanı Muavini ve Kıbrıs Türk Yönetim Başkanı olarak görev yapan Denktaş, 13 Şubat 1975'te Kıbrıs Türk Federe Devleti’nin ilan edilmesinin ardından devlet ve meclis başkanlığı görevlerini üstlendi.

Denktaş, anayasanın gerekleri doğrultusunda 1976 seçimlerinde devlet başkanlığına getirildi ve 1981 seçimlerinde ikinci kez iktidar oldu. 15 Kasım 1983'te KKTC'nin ilan edilmesinin ardından kurucu cumhurbaşkanlığı görevine getirilen Denktaş, 1990, 1995 ve 2000'de yapılan seçimlerde de cumhurbaşkanı seçildi.

Denktaş, organ yetmezliği teşhisi ile tedavi gördüğü hastanede 13 Ocak 2012'de 88 yaşında vefat etti. Vefatının ardından Türkiye ve KKTC'de ulusal yas ilan edilerek 17 Ocak 2012'de yapılan devlet töreninin ardından Lefkoşa'daki Cumhuriyet Parkı’na defnedildi.

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