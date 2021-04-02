Rauf Denktaş ne zaman öldü? İşte hayat hikayesi...

KKTC kurucusu ve uzun yıllar Cumhurbaşkanı olarak görev alan Rauf Denktaş'ın biyografisi araştırılıyor. 2012 yılında organ yetmezliği nedeni ile yaşamını yitiren Denktaş'ın hayat hikayesi pek çok kişi tarafından merak ediliyor. İşte, Rauf Denktaş'ın mücadele dolu hayatı ile ilgili tüm detaylar...

RAUF DENKTAŞ KİMDİR?

Rauf Denktaş, 27 Ocak 1924 yılında Kıbrıs'ın Baf bölgesinde dünyaya geldi. İlkokul eğitimi için 1930'da İstanbul'a gönderilen Denktaş daha sonra 1941 yılında Lefkoşa İngiliz Okulundan mezun oldu. Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük'ün Halkın Sesi gazetesinde yazılar yazmaya başlayan Denktaş, bir süre Gazimağusa'da tercümanlık, mahkemelerde memurluk ve İngiliz Okulunda öğretmenlik yaptı.

Hukuk eğitimi için 1944'te Lincoln's Inn'de okumak için İngiltere'ye giden Denktaş, 1947'de geri döndü ve avukatlığa başladı. Sonrasında savcı olan Denktaş, 1956 yılında başsavcılığa kadar yükseldi.

Rauf Denktaş 27 Kasım 1948 yılında Kıbrıs Türklerinin düzenlediği ilk mitinginde Dr. Küçük ile konuşmalar yaptı. Türk toplumunun iki önemli ismi Faiz Kaymak ve Fazıl Küçük arasında ara bulucu rolünü üstlenen Denktaş, toplumun menfaatlerinin takipçisi oldu. 1955'te Ada'yı Yunanistan'a bağlama ideali olan Enosis'le mücadelede ve EOKA terör örgütü karşısında Kıbrıs Türklerinin direnişine yön verdi. Denktaş, 1 Ağustos 1958'de Türk Mukavemet Teşkilatını (TMT) kurarak Rumların Türk köylerine saldırılarını protesto etti.