Rauf Orbay'ın arşivinde AA'nın ilk muhabirinin izleri

İSTANBUL (AA) - SİBEL KURTOĞLU - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı tarafından satın alınan Milli Mücadele kahramanlarından Hüseyin Rauf Orbay'ın 5 bini aşkın belgeyi içeren özel arşivinin beşte biri, zor durumdaki Müslümanlara yardım için 1912'de Hindistan'dan İstanbul'a gelen ve Anadolu Ajansı'nın (AA) ilk muhabiri olarak da kayıtlara geçen Abdurrahman Peşaveri'ye ait çıktı.

Atatürk Kitaplığı, 1. Balkan Savaşı sırasındaki başarılarından dolayı "Hamidiye Kahramanı" olarak tanınan, Milli Mücadele'de Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın en yakın mücadele arkadaşlarından olan, 12 Temmuz 1922-4 Ağustos 1923 tarihleri arasında İcra Vekilleri Heyeti Reisliği yapan Hüseyin Rauf Bey'in (Orbay) özel arşivini satın aldı.

Uzmanlar tarafından Rauf Orbay'ın kişisel hayatı ile Osmanlı'nın son dönemi ve cumhuriyetin ilk yıllarına ışık tutması beklenen 5 bini aşkın evrak titizlikle inceleniyor.

Farsça, Arapça, İngilizce, Urduca, Almanca ve Osmanlıca yazılmış evrakın yaklaşık beşte birinin Hindistan'da varlıklı bir ailenin çocuğuyken 26 yaşında, ceketini, elbiselerini ve kitaplarını satarak ailesinden gizli, zor durumda olan Müslümanlara yardım için 1912'de İstanbul'a gelen ve bir daha dönmeyen Abdurrahman Peşaveri olarak bilinen Abdurrahman Gulam Samedani'ye ait olduğu tespit edildi.