İSTANBUL (AA) - Orhan Şallıel ile Murat Salim Tokaç'ın müzikal birlikteliklerinden doğan Ravi Ensemble, müzikseverlerle buluşacak.
İkili, yepyeni bir repertuvarla yarın Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sahne alacak.
Konserde sirtodan longaya, süitten saz eserine, türküden ilahiye uzanan farklı tarzlar icra edilecek.
"Rodos Ada Zeybeği", "Rumeli Türküsü Gidem Dedim", "Hasretinle Yandı Gönül", "Taksyla", "Nihavend Saz Semaisi", "Bir Ataş Ver Cigaramı Yakayım" ve "Mazomenos" gibi eserlerin seslendirileceği konserde, dinamik ritmiyle perküsyonda Burak Çakır, ikiliye eşlik edecek.
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