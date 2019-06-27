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Raybüsün otomobile çarpması son anda önlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 19:23 | Son Güncelleme

Sivas'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tren yolunda kaldı - Bu sırada güzergahta olan raybüs, trafik polislerinin düdük ve siren çalmasıyla otomobile çarpmadan durduruldu

SİVAS (AA) - Sivas'ta, kontrolden çıkarak tren yolunda kalan otomobile, güzergahtaki raybüsün çarpması son anda önlendi.

Murat K. yönetimindeki 58 ABF 590 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolunun Kızılırmak Köprüsü yakınlarında kontrolden çıkıp tel örgüleri yıkarak tren yoluna savruldu. Otomobilin raylarda kaldığının bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak TCDD yetkililerine ulaşmaya çalıştı. Bu sırada Sivas-Divriği seferini yapan raybüsün kaza yerine geldiğinin görülmesi üzerine panik yaşandı.

- Polis düdük ve siren çaldı, vatandaş gömleğini salladı

Raybüsün rayların üzerindeki otomobile doğru geldiğini gören polis ekipleri, ekip aracından siren çalarken trafik polisi ise raylarda düdük çalarak makinisti uyarmaya çalıştı. Bu sırada sürücünün kardeşi olduğu öğrenilen kişi ise üzerindeki beyaz gömleğini çıkartarak sallayıp makinistin dikkatini çekmeye çalıştı.

Raybüsün makinisti, kazayı görerek otomobile yaklaşık 100 metre kala aracı durdurdu.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Murat K, otomobilden çıktı. Tren hattındaki otomobil ise raybüsten inen yolcular ve bölgeye gelen vatandaşların yardımıyla tren yolundan çıkarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kaza Sivas

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