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  4. Raylara atladı burnu bile kanamadı! 16 yaşındaki gencin mucizevi kurtuluşu kameralara yansıdı! O anlar gündem oldu

Raylara atladı burnu bile kanamadı! 16 yaşındaki gencin mucizevi kurtuluşu kameralara yansıdı! O anlar gündem oldu

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
18.01.2025 17:26
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İstanbul'da Marmaray'da 16 yaşındaki genç trenin geldiğini görünce raylara atladı. Burnu bile kanamadan kurtulan genç şahıs psikolojik tedavi için hastaneye kaldırıldı. O anlar ise kameralara yansıdı.

Raylara atladı burnu bile kanamadı! 16 yaşındaki gencin mucizevi kurtuluşu kameralara yansıdı! O anlar gündem oldu

İstanbul’da Ayrılıkçeşmesi Marmaray durağında 16 yaşında bir genç trenin önüne atladı. İntihar etmek isteyen gencin mucizevi kurtuluşu ise gündem oldu.

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BURNU BİLE KANAMADI!

Ekol TV'den Ramazan Eğri'nin haberine göre İstanbul’da Ayrılıkçeşmesi Marmaray durağında Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 16 yaşındaki O.A. trenin önüne atlayarak intihar etmek istedi. Rayların arasına düşen genç mucize eseri hayatta kaldı.

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İntihar ettiğini gören güvenlik görevlilileri makiniste haber verdikten sonra genç şahıs rayların orta kısmından kurtarıldı. O.A. psikolojik tedavi için Göztepe Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Marmaray
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