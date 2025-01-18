Raylara atladı burnu bile kanamadı! 16 yaşındaki gencin mucizevi kurtuluşu kameralara yansıdı! O anlar gündem oldu

İstanbul’da Ayrılıkçeşmesi Marmaray durağında 16 yaşında bir genç trenin önüne atladı. İntihar etmek isteyen gencin mucizevi kurtuluşu ise gündem oldu.
Ekol TV'den Ramazan Eğri'nin haberine göre İstanbul’da Ayrılıkçeşmesi Marmaray durağında Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 16 yaşındaki O.A. trenin önüne atlayarak intihar etmek istedi. Rayların arasına düşen genç mucize eseri hayatta kaldı.
İntihar ettiğini gören güvenlik görevlilileri makiniste haber verdikten sonra genç şahıs rayların orta kısmından kurtarıldı. O.A. psikolojik tedavi için Göztepe Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
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