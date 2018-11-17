Raylara düşen Alman'ı kurtarırken ölen Türk genci, toprağa verildi

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- ALMANYA'nın Frankfurt kentinde metro istasyonunda raylara düşen Alman vatandaşını kurtarmak isterken vagonun çarpması sonucu yaşamını yitiren Mustafa Alptuğ Sözen (17), memleketi Aydın'ın Nazilli ilçesinde toprağa verildi.

Almanya'nın Frankfurt kentinde Ostendstrasse metro istasyonunda geçen Salı meydana gelen olayda, raylara düşüp bayılan Alman vatandaşını kurtarmaya çalışan Mustafa Alptuğ Sözen, vagonun çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Mustafa Alptuğ'un kurtardığı kişinin kazadan yara almadan kurtulduğu, yapılan testte 2,06 promil alkollü çıktığı belirlendi.

Türk genci Mustafa Alptuğ Sözen'in cenazesi, dün Hanau Müslümanlar Cemiyeti'nde kılınan cenaze namazının ardından hava yoluyla İzmir'e, oradan kara yoluyla baba ocağı Aydın'ın Nazilli ilçesine getirildi. Mustafa Alptuğ için Kocacami'de cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Nazilli Belediye Başkanı MHP'li Haluk Alıcık, gencin ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mustafa Alptuğ Sözen'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazdan sonra Nazilli Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verildi.

