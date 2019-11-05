Raylara düşen kişi son anda kurtarıldı

ABD'nin California eyaletinde tren istasyonunda raylara düşen kişi, yaklaşmakta olan trenden son anda kurtarıldı.

BBC'de yer alan habere göre, eyaletin Oakland kentindeki BART istasyonunun kamerasına yansıyan görüntülerde, platformda yürüyen bir kişi, dengesini kaybederek raylara düştü.

İstasyonda görevli John O'Connor'ın hızlı müdahalesiyle raylardan platforma geri çekilen kişinin, düştüğü sırada kendinden geçtiği belirtildi.

Son anda kurtarılan kişinin durumunun iyi olduğu, kendisini kurtaran O'Connor'a hızlı ve cesur müdahalesi için teşekkür ettiği kaydedildi.

