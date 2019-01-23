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Raylara düşen kişi tren çarpması sonucu öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 09:32 | Son Güncelleme

Raylara düşen kişi tren çarpması sonucu öldü

Adana'da istasyonda raylara düşen kişi trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Merkez Seyhan ilçesindeki Adana Garı'nda peronda bulunan İbrahim Sedat Ünver, dengesini kaybederek raylara düştü. Ünver, bu sırada hareket halindeki trenin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Görevlilerin bildirmesi üzerine istasyona gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Ünver, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından polis ekipleri, istasyona giderek incelemede bulundu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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