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  4. Raylara inerek yürüdüler! İstanbul'da metroda panik: Sürücüsüz tren 5 durağı pas geçti

Raylara inerek yürüdüler! İstanbul'da metroda panik: Sürücüsüz tren 5 durağı pas geçti

15.11.2024 13:48
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İstanbul'da Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda seyir halindeki sürücüsü metro 5 durağı pas geçerek ilerledi. Yolcular paniğe kapıldı. Yolcuların acil durdurma butonuna bastı. Tren, Altınşehir durağına yakın bir yerde durabildi. Yolcular raylara inerek yürüdü.

Raylara inerek yürüdüler! İstanbul'da metroda panik: Sürücüsüz tren 5 durağı pas geçti

Alınan bilgiye göre, Üsküdar'dan Samandıra'ya seyir halinde olan metro, Bulgurlu durağında yolcuları indirdikten sonra, Ümraniye-Çarşı-Yamanevler-Çakmak ve Ihlamurkuyu duraklarında durmadan seyrine devam etti.

YOLCULAR NE OLUP BİTTİĞİNİ ANLAYAMADI

Bu duraklarda inmesi gereken yolcular, yaşanan bu durumu anlayamadı.

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ACİL DURDURMA BUTONUNA BASILDI

Bunun üzerine yolcuların, acil durdurma butonuna basmasına rağmen seyrine devam eden metro, Altınşehir durağına yakın bir yerde hat üzerinde durabildi.

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Yolcular, kendi imkanlarıyla metrodan indikten sonra raylar üzerinde bir süre yürüyerek istasyona varabildi.

Bu duruma tepki göstererek yaşananları cep telefonlarıyla kaydeden yolculardan birinin, diğer yolcuları "Hızlıca boşaltalım, arkadan metro geliyor." şeklinde uyardığı görülüyor. (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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metro
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