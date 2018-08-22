Raylardaki arıza nedeniyle duran trendeki yolcular tahliye edildi

Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Selçuk ilçesinde, raylardaki makas arızası nedeniyle aniden duran İZBAN trenindeki yolcular başka bir trene aktarılarak yolculuklarına devam ederken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Olay, bugün akşam saatlerinde Selçuk İZBAN İstasyonu yakınında meydana geldi. Raylardaki makasta henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan arıza nedeniyle Selçuk-İzmir seferini yapan İZBAN treni aniden durdu. Olay nedeniyle kısa bir an panik yaşayan yolcular, ardından İZBAN görevlilerinin yönlendirmesiyle otobüslere aktarılarak yolculuklarına devam etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, TCDD ekipleri makastaki arızayı gidermek için çalışma başlattı. Durumu öğrenince olay yerine gelerek bilgi alan Selçuk Belediye Başkanı Zeynel Bakıca, "Makastaki bir arıza nedeniyle yolcular farklı bir trene aktarıldı. Olmaması gereken bir durum. Neyse ki kimseye bir şey olmamış" dedi.
Esad ile ilgili şoke eden iddia: Kesin bir bilgi yok ancak...
Guadalajara'da kamuya açık alanlarda sevişmek serbest bırakıldı
Şanlıurfa rekor kırdı! 1 milyon turist...
Kurban Bayramı tatilindeki kazaların bilançosu ağırlaşıyor! Onlarca ölü ve yaralı var
Gaziantep'te ev sahibi kirayı alamayınca evi yaktı iddiası
Yunanistan'ın skandal kararına Türkiye'den art arda sert tepkiler
Facebook ve Twitter yüzlerce hesabı sildi!
Bayram tatilinde Karadeniz turuna çıkan kafile kabusu yaşadı!
Son dakika! Bahçeli'den Yunanistan'a çok sert tepki
Tatil beldelerinde Kurban Bayramı tatili yoğunluğu
Bakan'dan dikkat çeken uyarı: İçinizdeki çürük yumurtaları ayıklayın
Okuyucu Yorumları 0 yorum